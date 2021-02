Android 12 potrebbe introdurre la rotazione automatica smart e una modalità gaming

Se c'è una cosa che farebbe saltare i nervi anche a un maestro Zen, è la rotazione dello schermo involontaria che si verifica sugli smartphone Android. In teoria, questa funzione dovrebbe ruotare la schermata che si sta visualizzando quando il telefono viene rivolto orizzontalmente per far si che i contenuti si adattino al punto di vista del lettore.

Come ben sanno tutti i possessori di smartphone Android, spesso questa funzione va in tilt ed è necessario muovere ossessivamente il telefono finché il problema non si risolve da solo o, in alcuni casi, chiudere la schermata e riaprirla. Per fortuna sembra che Android 12 risolverà definitivamente questo fastidioso inconveniente.

Stando a quanto afferma 9to5Google, Android 12 introdurrà un sistema di orientamento automatico che sfrutterà la fotocamera frontale per adattare la posizione del display all'orientamento del vostro volto.

Il problema principale della funzione di auto-rotazione è che si inceppa quando la si utilizza mentre si è sdraiati lateralmente, situazione nella quale generalmente lo schermo ruota orizzontalmente. A questo si aggiungono delle rotazioni inaspettate che si verificano quando si tiene il telefono su un piano, sia da sdraiati che da seduti.

Sembra che, almeno inizialmente, questa funzione verrà introdotta unicamente sui telefoni della serie Google Pixel, ma speriamo venga estesa anche agli altri smartphone in tempi brevi.

Nuovi leak su Android 12

XDA Developers ha segnalato altre due possibili funzioni che potrebbero arrivare su Android 12.

La prima dovrebbe chiamarsi 'Riduci Luminosità', una funzione studiata per gli ipovedenti che dovrebbe modificare il contrasto del display per renderlo più leggibile.

A questa dovrebbe aggiungersi una modalità dedicata al gaming, anche se non ci sono dettagli a riguardo. Molti produttori di smartphone hanno sviluppato delle applicazioni dedicate al gaming che disattivano automaticamente le notifiche e concentrano tutta la potenza del telefono per la riproduzione dei giochi.

La nuova modalità gioco di Android 12 potrebbe avere una funzione simile, ma dovremo attendere per verificarlo. Per ora siamo nel campo delle ipotesi e dovremo attendere conferme da parte di Google, che dovrebbero arrivare intorno alla metà del 2021.