Android 10 forse in arrivo per i Pixel il 3 settembre

Dopo le prime indiscrezioni ottenute dalle chat della pagina di supporto Google, ora si è scoperto che un promemoria condiviso erroneamente sui forum per l'assistenza dei carrier canadesi Rogers e Telus indica la stessa data per l'uscita di Android 10.

Il promemoria è stato prontamente rimosso da Rogers, ma è ancora disponibile sul sito di Telus. In ogni caso il debutto previsto per oggi della nuova versione del sistema operativo rimane plausibile.

La beta finale di Android 10 è uscita un mese fa e Google aveva dichiarato che la versione pubblica sarebbe arrivata in poche settimane. Quando esce una nuova versione del sistema operativo Android, i primi smartphone a beneficiarne sono proprio i Google, quindi ha senso che i primi interessati siamo gli smartphone della serie Pixel.

Tutto quello che ci aspettiamo dal Google Pixel 4

Leggi la recensione completa del Google Pixel 3

Android 10 include dei nuovi controlli tramite gesti, una dark mode e alcune funzioni per l'accessibilità. La versione beta è stata resa disponibile per una ventina di smartphone di marchi come LG, Nokia, Huawei e OnePlus, e questo è un buon segno per l'arrivo in un futuro prossimo del sistema operativo per questi dispositivi e forse anche per altri.