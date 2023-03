AMD sta testando una nuova CPU "ibrida" per contrastare il dominio di Intel

Possiamo dirlo ufficialmente: AMD sta finalmente per dare una risposta concreta all'incredibile architettura dei processori big.LITTLE che potrebbe segnare la fine del lungo dominio di Intel nel settore delle CPU.

Per chi non lo sapesse, l'architettura big.LITTLE (introdotta per la prima volta con i processori Intel di 12a generazione, di cui abbiamo parlato in modo entusiasta nelle nostre recensioni) impiega essenzialmente due diversi tipi di core per migliorare le prestazioni complessive della CPU. Questi si dividono in core dedicati alle prestazioni (Performance core, o P-Cores), che si occupano dei carichi di lavoro primari del processore e core dedicati all'efficienza (Efficient Core, o E-Cores), che si occupano delle attività in background per liberare risorse di sistema.

Questa architettura si è dimostrata subito all'altezza delle aspettative e ha mantenuto Intel in cima alla guida all'acquisto dedicata ai migliori processori per un po' di tempo (l'attuale re della classifica è lntel Core i9-13900K). Anche se AMD ha conservato un certo vantaggio nei giochi grazie alla sua tecnologia 3D V-cache (vista di recente sull'ottimo Ryzen 9 7950X3D), risulta ancora indietro con i suoi core standard.

Del resto le nuove CPU "Ibride" AMD potrebbero cambiare le carte in tavola. Come sottolineato da Tom’s Hardware (Si apre in una nuova scheda), una fuga di notizie ha svelato l'esistenza di un campione ingegneristico di AMD che, stando alle parole dell'esperto di CPU @InstLatX64 (Si apre in una nuova scheda), potrebbe utilizzare un'architettura ibrida caratterizzata da due tipologie di core.

Se fosse vero, questo potrebbe rappresentare un enorme balzo in avanti per AMD; anche se non abbiamo alcuna certezza della sua esistenza o dell'eventuale data di lancio delle nuove CPU, se i migliori processori Ryzen avessero un'architettura simile alla big.LITTLE utilizzata da Intel il rapporto di forza tra le due aziende potrebbe cambiare radicalmente, o perlomeno livellarsi maggiormente.

Analisi: Si tratta di una grande notizia, ma non lasciamoci prendere la mano.

Scavando un po' tra i dettagli emersi dal leak, possiamo notare che la CPU in questione, denominata "100-000000931-21_N [Family 25 Model 120 Stepping 0]", ha dodici thread distribuiti su sei core. La fonte (@InstLatX64) sostiene trattarsi di due core Zen 4 a prestazioni elevate e quattro core Zen 4c ad elevata efficienza energetica, il che significa che potrebbe trattarsi della vociferata CPU ibrida "Phoenix 2" di cui si parlava già lo scorso anno, come riportato dal sito tedesco 3DCenter (Si apre in una nuova scheda).

Il chip Phoenix 2, che a quanto pare non è collegato all'attuale APU Phoenix di AMD, dovrebbe utilizzare la stessa configurazione a 12 thread del campione ingegneristico appena trapelato, insieme alla grafica integrata RDNA 3. Come ha notato Tom's Hardware, i dettagli riportati finora sono stati oggetto di controversia e AMD non ha fornito conferme, affermando che la propria architettura ibrida non è ancora pronta per essere svelata.

Detto questo, recenti indiscrezioni suggeriscono che l'arrivo delle prime CPU Phoenix 2 potrebbe essere più vicino di quanto pensiamo. MilkyWay@Home database (Si apre in una nuova scheda), un progetto di distribuzione informatica (simile al noto progetto Folding@Home (Si apre in una nuova scheda)) che sfrutta le risorse di sistema inutilizzate sui computer dei partecipanti per eseguire compiti di calcolo massicci - in questo caso, la creazione di un modello 3D incredibilmente dettagliato della Via Lattea - ha segnalato la comparsa di una "CPU misteriosa" (#AMD 12t #Phoenix2 CPUID A70F80) all'interno del suo database all'inizio di marzo 2023. Se si trattasse davvero della CPU Phoenix 2 di AMD vorrebbe dire che la data di lancio non è poi così lontana.

In ogni caso, AMD non ha ancora detto nulla sulla propria architettura ibrida, quindi possiamo solo fare ipotesi azzardate su Phoenix 2 e sulla possibile data di lancio. Tuttavia, considerando che le CPU Ryzen di AMD hanno già tenuto testa egregiamente ai processori Intel con architettura ibrida, siamo convinti che l'introduzione di una linea di processori ibridi marchiati AMD potrebbe letteralmente cambiare le sorti dello scontro.