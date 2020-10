AMD Ryzen 9 5900X, spunta il punteggio CPU-Z

Il Ryzen 9 5900X dovrebbe essere tra i prossimi processori AMD basati su architettura Zen 3. Il nome non è ancora stato confermato da AMD, ma è comparso in un leak dove si vede una schermata di CPU-Z, nota applicazione per l'analisi dell'hardware.

Il dato "rivelatore" sarebbe il codice OPN 100-000000061-08, che era già comparso in passato su altre testate. In particolare sul sito tedesco Igor's LAB, che ad agosto parlava delle CPU Vermeer a 16 core - anche se successivamente si disse che si trattava di un modello a 12 core. Ora abbiamo una novità, cioè il codice che finisce con -08, che potrebbe indicare una nuova revisione di quel processore, con velocità di clock maggiori, secondo Videocardz.

Il leak indica un punteggio di 652.8 in single-core e 9481.8 in multi-core. Valori superiori del 20 e del 14 percento, rispettivamente, rispetto all'attuale Ryzen 9 3900X.

Si tratta, come sempre, di informazioni non verificate e relativamente ambigue, da prendere con la dovuta cautela. Per dissipare i dubbi bisognerà attendere ancora una settimana circa: il prossimo 9 ottobre infatti AMD presenterà i processori desktop Ryzen 5000. Essendo basati su architettura Zen 3, fino a non molto tempo fa pensavamo che avrebbero fatto parte della famiglia Ryzen 4000, ma pare che AMD abbia deciso di passare a una nuova nomenclatura.

Via Videocardz