AMD Ryzen 9 3900XT, Ryzen 7 3800XT, e Ryzen 5 3600XT appaiono in un catalogo

I processori desktop AMD Ryzen 9 3900XT, Ryzen 7 3800XT, e Ryzen 5 3600XT (Matisse Refresh) non sono ancora ufficiali ma ci si aspetta che siano presto disponibili per l'acquisto. Un'ipotesi più che sostenuta da molte notizie non ufficiali, l'ultima delle quali è il catalogo del negozio francese Materiel.net, che ne ha inserito anche i prezzi.

Stando alla fonte, i processori in questione costano €499, €459 ed €319, rispettivamente. Come sempre, è molto probabile che il negoziante si sia semplicemente "inventato" dei prezzi come segnaposto, ma non si può escludere che siano effettivamente i prezzi che vedremo al lancio. Anche perché sono numeri tutto sommato credibili.

VideoCardz, però, ricorda che in genere i prezzi di Materiel sono generalmente più alti della media e per questo ritiene poco credibili le cifre indicate, proprio perché troppo basse rispetto alle abitudini di questo specifico negozio.

Cores / Threads Base Clock Turbo Clock TDP Prezzo (lancio) Ryzen 9 3950X 16C/32T 3.5 GHz 4.7 GHz 105W €829 Ryzen 9 3950X 12C/24T 4.1 GHz 4.7-4.8 GHz 105W (?) €499(?) Ryzen 9 3900X 12C/24T 3.8 GHz 4.6 GHz 105W €529 Ryzen 7 3800XT 8C/16T 4.2 GHz 4.7-4.8 GHz 105W (?) 459 (?) Ryzen 7 3800X 8C/16T 3.9 GHz 4.5 GHz 105W €419 Ryzen 7 3700X 8C/16T 3.6 GHz 4.4 GHz 65W €345 Ryzen 5 3600XT 6C/12T 4.0 GHz 4.7 GHz 95W(?) 319 (?) Ryzen 5 3600X 6C/12T 3.8 GHz 4.4 GHz 95W €259 Ryzen 5 3600 6C/12T 3.6 GHz 4.2 GHz 65W €218

Ritroviamo invece le specifiche di cui avevamo già sentito parlare. Per il Ryzen 9 3900 XT, per esempio, si parla di una CPU con 12 core e 24 thread, da 4,7 Ghz (4,8 Ghz secondo altre fonti). Il 3800 XT invece sarebbe un 8/16 core/thread, da 3 Ghz, mentre Ryzen 5 3600XT avrebbe sei core impostati a 4,7 Ghz.

In ogni caso ci si aspetta che i Matisse Refresh rappresentino l'ultimo passo intermedio prima di vedere i processori Vermer, basati su architettura Ryzen 3000.