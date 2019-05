AMD Radeon Navi RX 3080 e 3070 la settimana prossima, secondo voci di corridoio

Secondo le ultime indiscrezioni AMD presenterà le nuove schede grafiche con architettura NAVI tra meno di una settimana, per metterle poi in vendita a partire dal 7 luglio.

Come al solito in questi casi, le informazioni sono da prendere con cautela. La fonte sarebbe un portavoce di Sapphire, come riporta Wccftech.

L'indiscrezione afferma che AMD presenterà la Radeon RX 3080 e la RX 3070, con chip NAVI TX e NAVI Pro , il 27 maggio, con una presentazione vera e propria alla conferenza E3, il prossimo 10 giugno. Le schede arriverebbero poi nei negozi il 7 luglio (una data in cui siamo già incappati in passato, e che rimanda al processo produttivo a 7 nanometri).

Ci si aspetta che entrambe le GPU abbiano prestazioni di alto livello, in grado di competere con i modelli Nvidia RTX. I dati trapelati finora sembrano in linea con tali aspettative, anche se il prezzo potrebbe non essere basso quando si è creduto finora.

La Radeon RX 3080 sembra essere leggermente più veloce della GeForce RTX 2070, e pare che costerà 499$ di listino - con un prezzo in euro probabilmente tra i 450 e i 500 euro. La AMD Radeon RX 3070, invece, sembra una concorrenza della RTX 2060, con un prezzo indicato pari a $399.

Il prezzo non è giusto?

All'epoca ci sembrava una previsione troppo ottimistica, e ora sembra che fosse effettivamente così. In ogni caso i nuovi prezzi non sono confermati e potrebbero essere sbagliati, quindi meglio essere cauti.

Prendiamo comunque per vera l'ipotesi che la RX 3080 costerà $499, un'informazione deludente. Prezzi tutto sommato allineati a quelli della RTX 2070, ma ricordiamo che Nvidia, pare, sta progettando di usare RAM più veloce sulle RTX, proprio per contrastare l'arrivo di NAVI.

Quanto alla RX 3070, se il prezzo di riferimento sarà effettivamente $399 dollari, con prestazioni a metà strada tra la RTX 2060 e la RTX 2070, anche in questo caso i prezzi di Nvidia sarebbero più o meno allineati.

Tenendo presente che siamo nel campo della pura speculazione, stiamo pur sempre parlando di una persona interna a Sapphire, che dovrebbe sapere effettivamente qualcosa. Se confermate, comunque, per AMD potrebbe essere un'occasione mancata.

Se AMD vuole tornare al successo nel mercato delle GPU come ha fatto in quello dei processori, ha forse bisogno di essere più aggressiva per intaccare la posizione dominante che si è creata Nvidia negli ultimi anni.

Speriamo quindi che AMD sarà effettivamente pronta a colpire la concorrente con prezzi competitivi, che ovviamente sarebbero una notizia fantastica per tutti i consumatori in un momento in cui le schede grafiche sembrano ogni giorno più costose.