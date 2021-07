AMD ha superato Intel in questo settore chiave

Secondo un recente report di Puget Systems i processori AMD sono quelli preferiti da chi vuole costruire o comprare una workstation. L'azienda progetta e costruisce PC personalizzati e di recente ha distribuito i propri dati, che svelano come i processori AMD siano la scelta preferita dal 60% dei loro clienti.

Lo racconta Wccftech in un recente articolo.

A queste informazioni si aggiunge un recente post sul blog di Puget Systems, a firma di William George, secondo cui anche il mese di luglio porterà ottime notizie per AMD.

Prestazioni per core Vs numero di core

George torna sull'eterna discussione Intel Vs AMD, dicendo che "AMD ha fatto un lavoro fantastico nella competizione con Intel, negli ultimi anni, e spero che la cosa continui così ancora a lungo. Intel ha risposto, e i loro recenti processori desktop hanno prestazioni per core simili o anche leggermente migliori, ma sono ancora indietro per quanto riguarda il numero di core sia in ambito desktop sia workstation".

Puget Systems vende migliaia di macchine e per questo i loro dati sono interessanti. Negli ultimi tempi hanno venduto soprattutto processori AMD, e il dato è simile a quello di altri distributori online, compresa Amazon. Il colosso dell'eCommerce ha infatti una lista dei componenti più venduti: i primi due processori sono AMD (Ryzen 5 5600X e Ryzen 7 3700X), seguiti dall'eccellente Intel Core i5-11600K.

Con l'undicesima e (soprattutto) dodicesima generazione, comunque, Intel sta rilanciando con grande determinazione. Intel riuscirà a mantenere il vantaggio acquisito? Difficile a dirsi ora, ma sicuramente la competizione è destinata a restare accesa ancora per molto tempo. Il che, si spera, dovrebbe tradursi in prezzi migliori per tutti noi.

Via Wccftech