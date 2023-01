AMD conferma i problemi di surriscaldamento su alcune Radeon RX 7900 XTX, rimborsi in arrivo

I problemi di surriscaldamento che stanno interessando alcune Radeon RX 7900 XTX sono ora stati confermati da AMD stessa, dopo le segnalazioni fatte da diversi utenti che accusavano cali di prestazioni nei giochi per PC per via del throttling. L'azienda ha ora rilasciato una dichiarazione con cui riconosce i problemi congeniti di fabbricazione su alcune schede video.

Come emerso dalle segnalazioni, le RX 7900 XTX difettose hanno raggiunto temperature anomale, nell'ordine dei 115C°, superando il limite di 110C° che la serie RX 7900 è in grado di tollerare in situazioni di carico elevato, come giochi in 4K con Ray Tracing abilitato. I report riferivano però che le GPU in questione tendevano anche a surriscaldarsi anche durante carichi di lavoro non impegnativi.

A seguito di ciò, AMD ha dichiarato di essere al lavoro per trovare la causa della problematica. Come specificato nel comunicato, l'azienda crede che ciò possa riguardare il dissipatore dei modelli di riferimento, realizzati dalla casa stessa, avviando nel frattempo le procedure di sostituzione o rimborso per gli utenti che ne sono stati interessati.

(Image credit: Future)

Ciò sembra anche confermare quanto scoperto alcuni giorni fa dall'insider "der8auer", che si era procurato 4 modelli di Radeon RX 7900 XTX per indagare sull'origine del problema. Dopo alcuni esperimenti e modifiche fisiche al dissipatore delle GPU, tra cui la limatura degli attacchi per tentare di migliorare la pressione e un diverso orientamento di montaggio delle schede video, l'insider arrivò alla conclusione che il problema sarebbe originato da un difetto alla camera di vapore.

Ciò sarebbe dovuto a problemi di circolazione del liquido di raffreddamento o a un'insufficiente quantità di quest'ultimo all'interno delle tubazioni in rame. Stando alle indiscrezioni, il difetto interesserebbe solo un piccolo lotto di schede video, mentre rimangono ovviamente esclusi tutti i modelli di terze parti realizzati dai partner di AMD.

Fonte: TheVerge