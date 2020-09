AMD Big Navi: nessun problema di disponibilità oppure AMD sta solo trollando?

Le Nvidia RTX 3090 ed RTX 3080 sono le schede video più potenti in circolazione al momento. Ma non serve a molto avere tanta potenza se poi non c'è modo di comprarle, e in effetti la disponibilità delle nuove schede Nvidia finora ha rappresentato un ostacolo difficile da superare.

Che sia un problema grave o trascurabile, dipende da ognuno di noi. Per qualcuno è molto serio, e non mancano le persone che lasciano andare i propri (esasperati) commenti su Twitter.

I look forward to taking your $10 :)September 24, 2020

Uno di questi Tweet tira in ballo anche AMD, e l'autore dice qualcosa del tipo "scommetto 10 dollari che anche quello di AMD sarà un lancio di carta", intendendo che poi le schede non saranno disponibili o andranno esaurite immediatamente.

Ora, noi non crediamo che Nvidia abbia fatto un paper launch, anche se le difficoltà ci sono state. Ma il dirigente di AMD Frank Azor è intervenuto per rispondere "non vedo l'ora di mettermi in tasca i tuoi 10 dollari".

Una battuta, certo, ma arriva da uno dei massimi dirigenti di AMD. E praticamente ci obbliga a pensare che le schede RDNA2, note anche come Big Navi, saranno disponibili per l'acquisto e in quantità abbondanti.

Dovremo attendere la presentazione ufficiale il 28 ottobre, e sopratutto vedere che cosa succederà nei giorni successivi. Ma sicuramente la "battuta" di Azor ci ha messo la classica pulce nell'orecchio. Vedremo che succede.