Altre indiscrezioni su Honor 20 Pro, questa volta in un nuovo colore

Honor 20 Pro, che dovrebbe uscire in contemporanea a Honor 20, ha specifiche superiori e le ultime indiscrezioni hanno mostrato un terzo colore che possiamo aspettarci di vedere su questo smartphone insieme a un accenno riguardo la tecnologia della fotocamera.

Abbiamo già visto la visto la fuga di notizie riguardo i nuovi colori, un gradiente rosa-bianco e un turchese, e secondo le notizie di oggi il cellulare sarà disponibile anche in nero.

L'immagine è stata divulgata da Pocket Now, potete vedere la variante in nero del dispositivo qui sotto. Il sito deve ancora confermare con esattezza da dove viene l'immagine, ma hanno sempre verificato l'affidabilità delle notizie pubblicate.

Image Credit: PocketNow

Le ultime indiscrezioni suggeriscono che lo smartphone sarà caratterizzato da un teleobiettivo di tipo periscopico, lo stesso di Huawei P30 Pro, uscito l'anno scorso.

La fotocamera esterna sembra molto simile a quella di Huawei P30 Pro, quindi è molto probabile che anche Honor 20 Pro vi permetta di scattare foto fantastiche utilizzando lo zoom.

Non ci aspettiamo una fotocamera potente come quella di un top di gamma Huawei. Honor spesso usa tecnologie simili, ma dato il costo più basso del dispositivo l'azienda potrebbe non raggiungere lo stesso livello di qualità della fotocamera di P30 Pro.

Honor ha organizzato un evento per il 21 maggio, ed è lì che ci aspettiamo di vedere l'uscita di Honor 20 e Honor 20 Pro. Potranno esserci anche altri dispositivi in lista, quindi assicuratevi di ricontrollare nelle prossime settimane per le prossime indiscrezioni.