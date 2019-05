AG9, Il nuovo TV OLED top di gamma di Sony, in vendita in Italia a partire da 2.999 euro

Il mercato dei televisori è estremamente dinamico, quindi non dobbiamo sorprenderci nel vedere nuovi modelli arrivare in continuazione sul mercato per rimpiazzare quelli presentati l'anno prima. Il nuovo Sony AG9 OLED, per esempio, giunge sugli scaffali solo nove mesi dopo l'arrivo del modello dello scorso anno l' AF9 OLED.

Questo nuovo prodotto avrà lo stesso pannello OLED e lo stesso processore X1 Ultimate del TV AF9 che, l'anno scorso, ha ricevuto il massimo dei voti, 5 stelle, nella nostra recensione. La differenza principale sarà nel design del supporto, visto che non ci sarà più il piedistallo inclinato dello scorso anno: per il 2019 Sony ha scelto una soluzione più tradizionale. Le altre novità riguardano una riprogettazione del driver dei bassi e degli altoparlanti integrati all'interno del display.

Comunque, anche una leggera rinfrescata, come in questo caso, potrebbe essere sufficiente a confermare e rinvigorire il successo dei TV della famiglia Master Series di Sony.

In Italia, il prezzo consigliato per AG9 è di 2.999 euro per il modello da 55 pollici, 3.999 euro per quello da 65 pollici e ben 7.999 per quello da 75''. Relativamente a quest'ultimo, la disponibilità sarà a partire da giugno.

Il modello che verrà rimpiazzato è AF9, davvero un TV eccellente. Al momento si trova in vendita a circa 2.000 euro, ma presto, appunto, verrà rimpiazzato dal nuovo AG9.

Quindi, se volete un OLED top di gamma, avete a disposizione poche settimane per aggiudicarvi AF9 a un prezzo inferiore; chi non apprezza il design particolare di questo TV potrà scegliere tra AG9 o AG8 a partire dal mese prossimo.