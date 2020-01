Acer Swift 3: due modelli davvero unici

La serie di notebook ultraslim con telaio in metallo di Acer si arricchisce di due nuovi modelli che offrono prestazioni e autonomia elevate e un rapporto screen to body (il rapporto che intercorre tra la diagonale dello schermo e la sua cornice) ideale per chi è sempre in movimento.

Project Athena

Acer Swift 3 è una serie di notebook ultraslim progettata con Intel per rientrare nelle specifiche di “Project Athena”, l’innovativo programma di innovazione dedicato ai pc con prestazioni mobile avanzate. Frutto di questa collaborazione è Acer Swift 3 SF313-52/G che impiega processori Intel Core di decima generazione all’interno di un guscio metallico spesso 15,95 mm e dal peso piuma di solo 1,19 Kg.

Display

Lo schermo da 13.5” sfrutta cornici ultrasottili per raggiungere un rapporto screen-to-body dell’83,65% in formato 3:2; questo offre il 18% di spazio verticale in più rispetto alla concorrenza. L’uso di schede video nVidia di ultima generazione, unite alle tecnologie Acer Color intelligence e ExaColor consente il raggiungimento della visualizzazione completa dello spazio colore sRGB con una qualità visiva eccellente in ogni situazione.

Specifiche Project Athena Come Athena proteggeva sapienti, artisti e scienziati, Project Athena e i sistemi Acer Swift 3 si prefiggono di aiutare chi si muove spesso per lavoro e ha bisogno di un sistema affidabile e veloce con cui sfruttare al meglio la propria creatività. Grazie a sistemi avanzati che permettono la riattivazione dello standby in meno di un secondo, un’elevata reattività per almeno 9 ore costanti, un’autonomia minima di 16 ore in riproduzione video locale e una capacità di ricarica rapida della batteria capace di fornire quattro ore di autonomia con soli 30 minuti di carica, questi sistemi si preannunciano molto interessanti per professionisti.

Acer Swift 3 permette (ufficialmente) di raggiungere circa 16 ore di produttività, valore che metteremo alla prova non appena possibile. La funzione Wake on Voice integrata attiva Cortana, l’assistente virtuale di Windows 10, anche quando il pc è in standby. L’inserimento di un lettore di impronte e di una serie completa di connettori che comprende Thunderbolt 3, USB 3.1 Gen.2 e DisplayPort, oltre all’adozione del WiFi 6 a doppia banda (802.11ax) completano la dotazione.

Non solo Intel

La variante Acer Swift 3 SF314-42 adotta una moderna CPU AMD Ryzen serie 4000 con processo produttivo a 7 nm e architettura core “Zen 2”, associate a un massimo di 16GB di memoria RAM LPDDR 4x. Acer Swift 3 SF314-42 dispone di uno chassis in metallo leggero che racchiude un display da 14 pollici in uno spessore di 16,55mm e ha un peso di 1,2 Kg. Anche per Swift 3 SF314-42 la configurazione è completata da un SSD fino a 512GB, dal Wi-Fi 6 e dalle tecnologie Wake on Voice e Windows Hello.

Prezzi e disponibilità

Entrambi i modelli saranno disponibili in commercio a Marzo 2020. Acer Swift SF313-52 avrà un prezzo a partire da € 799 mentre per il modello SF314-42 il prezzo di partenza è fissato in € 599