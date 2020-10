A Total War Saga: Troy gratis su Epic Games Store per le prime 24 ore

A Total War Saga: Troy sarà un titolo in esclusiva Epic Games Store (per dodici mesi) e sarà giocabile gratuitamente per le prime 24 ore dall’uscita che avrà luogo il prossimo 13 agosto.

Si tratta di un altro colpo messo a segno da Epic Games Store, che è riuscito ad aggiudicarsi le esclusive di vari titoli di alto profilo, come Metro Exodus e Borderlands 3. Al termine del periodo di esclusiva su Epic Games Store, A Total War Saga: Troy sarà disponibile anche su Steam.

In un post pubblicato sul sito web ufficiale, lo sviluppatore Creative Assembly ha spiegato il motivo della decisione di collaborare con Epic per l'uscita di A Total War Saga: Troy, ammettendo che alcuni fan potrebbero restare delusi da tale scelta.

"Sappiamo che ad alcuni di voi non piacerà l’accordo di esclusiva con Epic Games Store, ma riteniamo che questa sia una grande opportunità per noi sotto vari punti di vista e speriamo che, con il passare del tempo, possiate accogliere la nostra proposta per venire incontro alle domande che pensiamo potreste avere", ha affermato lo sviluppatore.

A Total War Saga: TROY will be released on the Epic Games Store on 13 August 2020 - and will be free to keep if claimed within the first 24 hours of release: https://t.co/E1RkT3jZONCheck out the trailer here: https://t.co/QjcUy4F0C1 pic.twitter.com/p8HmwrdbPEJune 2, 2020

Guerra già in atto

Creative Assembly ha chiarito diversi aspetti dell’accordo siglato con Epic e ha spiegato perché si trattasse del momento giusto per compiere una simile mossa.

“Epic ci ha contattato e ci ha chiesto di poter ottenere l’esclusiva di TROY, come parte di un accordo commerciale. Questo non vuol dire che abbiamo immediatamente accettato la proposta o che il denaro sia stata l'unica ragione per cui abbiamo siglato l’accordo (assolutamente no!). È stata una decisione difficile e potete stare certi che ci sono state molte opinioni contrastanti in studio e molte discussioni a riguardo che si sono concentrate in gran parte sulle conseguenze che ci sarebbero state per voi giocatori.”

“Tuttavia, alla fine abbiamo fatto due considerazioni. Per prima cosa, siamo in un momento in cui stiamo cercando di investire di più nello sviluppo di Total War e questa è l’opportunità ideale per far conoscere il franchise a un pubblico sempre più ampio. In secondo luogo, Epic ha offerto ai nostri giocatori la possibilità di giocare gratuitamente per un giorno al nostro ultimo titolo. Per il 20° compleanno di Total War, è stata un'opportunità troppo bella per lasciarsela sfuggire."

Lo sviluppatore ha affermato che, in condizioni diverse, non ci sarebbe stato modo di rilasciare il gioco gratuitamente il 13 agosto. "La disponibilità gratuita per tutti, durante le prime 24 ore, non sarebbe stato possibile senza questo accordo."

Conseguenze epiche

Con la consapevolezza del contraccolpo che l'accordo di esclusiva potrebbe causare, Creative Assembly ha chiesto ai fan delusi di muovere le loro critiche nei confronti dello studio nella sua interezza e di non prendere di mira i singoli dipendenti online.

“Infine, abbiamo un solo favore da chiedere: qualunque siano le vostre opinioni, vi preghiamo di porgere qualsiasi critica allo studio nel suo insieme e di non attaccare i singoli dipendenti che potreste trovare su varie piattaforme di social media. Ok, la situazione giunge inaspettata, ma essi non potranno cambiare le cose e non sono neanche i responsabili delle decisioni intraprese."

Non c'è dubbio che alcuni giocatori siano delusi per il fatto che Epic metta le mani su un’altra esclusiva a tempo ma, in fin dei conti, quando lo sviluppatore ritiene che sia la decisione giusta per il franchise e il futuro dello studio in generale, non c’è protesta che tenga.

Dunque, i giocatori fedeli alla piattaforma Steam dovranno scaricare un launcher di un altro produttore se vorranno giocare fin da subito a Total War Saga: Troy, oppure aspettare un anno affinché scada il periodo di esclusiva di Epic Games Store.