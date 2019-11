5 motivi per cui Google ha acquistato Fitbit

Dopo mesi di speculazioni, Google si è mossa e ha acquisito Fitbit per 2,1 miliardi di dollari, dimostrando la sua intenzione di prendere sul serio i dispositivi indossabili.

Wear OS ha lottato per affermarsi nel mercato degli smartwatch, con Apple che domina il settore insieme a Samsung; entrambe offrono una migliore esperienza di smartwatch, nel complesso.

Google ci ha provato per anni e con l' Apple Watch che mostra quanto possa essere redditizio questo mercato, ora, ha deciso di acquisire un'azienda che sa come realizzare un buon smartwatch.

Fitbit ha deciso di entrare nella mischia degli smartwatch nel 2017 con lo Ionic. Poi ha seguito il Versa , il Versa Lite Edition e il Versa 2 . Ma negli ultimi mesi è stato difficile andare avanti man mano che la quota di mercato di Apple cresceva e Fitbit veniva schiacciata.

Un accordo tra i due sembra una buona cosa per entrambe le parti. Quindi cosa farà Google quando sarà finalizzato l'accordo, nel 2020? Tutto ciò che potrebbe aiutarla a entrare definitivamente nel crescente mercato dei dispositivi indossabili.

Costruire finalmente un Pixel Watch

Il motivo più ovvio per cui Google ha effettuato questa acquisizione è per l'hardware e questo potrebbe portarci a vederlo finalmente costruire il suo smartwatch.

Google ha deciso di concentrarsi sul software invece di costruire l'hardware dello smartwatch, lavorando con aziende del calibro di Samsung, LG e Motorola per mostrare ciò di cui era capace il sistema operativo precedentemente noto come Android Wear.

La lista dei partner si è allungata negli ultimi anni, e oggi accoglie anche aziende non prettamente tecnologiche come Fossil, Louis Vuitton e Mont Blanc, che si affidano a Google per costruire i propri smartwatch.

Ma c'è sempre stata l'opinione che Google abbia avuto bisogno del proprio smartwatch per affrontare i suoi rivali. Con questa acquisizione ora sembra più possibile che mai.

Mentre Ionic di Fitbit ha avuto un debutto non esaltante, il Versa ha fatto breccia in coloro che volevano uno smartwatch, ma senza spendere una fortuna.

Ospitava il meglio di ciò che Fitbit aveva da offrire e lo racchiudeva in un corpo personalizzabile che poteva essere sportivo o elegante. Fitbit ha alcune persone di grande talento nel suo team di progettazione e Google potrebbe sviluppare l'hardware nello stesso modo in cui ha fatto con i suoi laptop Pixelbook e smartphone Pixel.

Quelli di Pebble sono intelligenti

The Pebble 2 range (Image credit: Pebble)

Wear OS ha bisogno di lavoro: Google ha apportato i necessari miglioramenti all'interfaccia utente, lo ha reso più gradevole come gli iPhone e ha apportato a Google Fit un rinnovamento necessario.

Ma non sembra ancora che offra un'esperienza di smartwatch alla pari con i suoi concorrenti.

Neanche il sistema operativo Fitbit non è perfetto: il supporto per le app è limitato e funzionalità come la musica in background e il supporto alle notifiche devono ancora essere perfezionate.

Ci sono punti di forza e di debolezza nelle piattaforme smartwatch di Google e Fitbit, ma insieme potrebbero realizzare qualcosa di veramente speciale. Google ha anche il lusso di attingere al software e al cervello degli ingegneri degli ex dipendenti Pebble, che Fitbit comprò nel 2016.

L'influenza di Pebble sul sistema operativo smartwatch di Fitbit è per lo più evidente attraverso l'entusiasmo degli sviluppatori nel progettare nuove interfacce per gli smartwatch Fitbit, nonché un buon sistema operativo che Google sarebbe sciocco a non sfruttare.

Funzionalità di localizzazione fitness appropriate

Fitbit si è fatto conoscere al mondo attraverso i suoi fitness tracker, che le persone usavano per contare i passi o le ore di sonno.

Ha inserito i sensori nei suoi dispositivi e ha creato algoritmi in grado di generare informazioni approfondite sulla forma fisica e sulla qualità del sonno.

Ha anche creato una delle migliori app di accompagnamento per il monitoraggio del fitness che rende la lettura dei dati semplice e immediata. Funziona, e funziona bene.

Google ha già Google Fit e nell'ultimo anno ha cercato di integrarlo meglio e semplificare il suo funzionamento su uno smartwatch. Ma anche ora nella sua ultima iterazione è ancora in gran parte deludente e inadeguato per tenere sotto controllo salute e forma fisica.

Impallidisce in confronto a ciò che Apple e Garmin hanno da offrire in termini di monitoraggio del fitness intelligente dal polso. Se Google può prendere gli elementi chiave di Fit e abbinarli con la sensazione più intuitiva delle funzionalità di tracciamento della forma fisica di Fitbit, potrebbe fornire un rivale competitivo ad Apple e alle caratteristiche motivazionali che Garmin attualmente offre.

Maggiore durata della batteria

La durata della batteria su smartwatch, in generale, è deludente. L'Apple Watch promette ancora solo fino a 18 ore, l'ultimo Samsung Galaxy Watch Active 2 promette un paio di giorni e la maggior parte degli smartwatch Wear OS offrono 24h di autonomia.

Anche con le nuove modalità di risparmio energetico che Qualcomm ha introdotto con il suo processore Snapdragon Wear 3100, che si trova all'interno degli ultimi orologi Fossil, non si sono ottenuti o miglioramenti desiderati.

Fitbit è una delle poche aziende che è riuscita ad andare oltre quella norma della batteria. Sugli orologi Ionic e Versa, Fitbit è riuscita ad arrivare a 4-5 giorni, includendo comunque un display AMOLED super luminoso.

Ora immaginate uno smartwatch con marchio Google in grado di offrire una durata della batteria maggiore rispetto ai suoi rivali? Certamente lo renderebbe una prospettiva più attraente

Molti dati

Infine, e non meno importante, Google sta acquisendo molti dati. Fitbit ha attualmente 28 milioni di utenti attivi che hanno registrato passi, sonno, pasti e altro all'interno dell'app per smartphone di Fitbit.

L’utilizzo di tali dati sarà aperto al dibattito fino al completamento dell'acquisizione. Fitbit ha dichiarato che la politica sulla privacy si applica ancora agli utenti e ciò significa che continueranno ad avere il controllo dei propri dati.

Google gli ha fatto eco e ha dichiarato che i dati sul benessere non sarebbero stati utilizzati per gli annunci. Tali dati potrebbero essere utilizzati per plasmare un'esperienza più personalizzata e, con il consenso degli utenti, identificare le tendenze come fatto con lo studio sul sonno, condotto lo scorso anno.

Potrebbe anche ottenere l'accesso ai dati che sono stati condivisi col datore di lavoro e programmi sanitari che Fitbit ha condotto nel corso degli anni cercando di aumentare le sue credenziali di monitoraggio della salute.