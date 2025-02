Apple smart doorbell: in arrivo un modello con Face ID e MagSafe

Una nuova fuga di notizie suggerisce che il prossimo campanello smart di Apple sarà compatibile con MagSafe.

Questa funzionalità potrebbe consentire la ricarica wireless, anche se i dettagli al riguardo sono ancora scarsi.

Il dispositivo è inoltre atteso con il supporto a Face ID per garantire una maggiore sicurezza.

Se Apple sta davvero sviluppando un campanello smart, sembra che voglia dotarlo di funzionalità uniche rispetto ai concorrenti.

Secondo il leaker Kosutami, il dispositivo potrebbe integrare la tecnologia MagSafe, rendendolo potenzialmente compatibile con la ricarica wireless. Kosutami ha anticipato correttamente alcuni dettagli sui prodotti Apple, come l’iPhone 16 Pro, ma non sempre le sue previsioni si sono rivelate accurate.

Inoltre, Bloomberg ha già riferito in passato che Apple potrebbe includere il Face ID nel campanello, migliorando la sicurezza e l’integrazione con il suo ecosistema. L’accessorio dovrebbe anche supportare il nuovo chip Wi-Fi Proxima di Apple e lo standard wireless Thread.

Una spinta alla casa intelligente

Se le informazioni di Gurman e Kosutami sono corrette, il campanello smart di Apple potrebbe integrare diverse funzionalità già viste in altri dispositivi dell’azienda.

Face ID potrebbe consentire di sbloccare la porta solo ai proprietari, offrendo maggiore sicurezza rispetto a chiavi o smart lock esistenti. La compatibilità con AirPods Pro potrebbe permettere agli utenti di ricevere notifiche audio quando qualcuno suona alla porta e di comunicare direttamente tramite gli auricolari.

Resta da capire come Apple intenda utilizzare MagSafe: potrebbe servire per la ricarica wireless, ma non sembra pratico per il fissaggio a una parete.

Apple starebbe lavorando anche a nuovi hub smart e a una videocamera di sicurezza, segno di un forte interesse nel settore della smart home. Secondo Gurman, il campanello non arriverà prima del 2026.