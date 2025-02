Amazon: l'azienda è pronta a svelare il futuro di Alexa, ecco la data dell'evento

Amazon ha appena annunciato un evento dedicato ai dispositivi per il 26 febbraio

L’invito ufficiale suggerisce di "scoprire cosa ci aspetta"

È probabile che Amazon approfitti dell'occasione per presentare la nuova generazione di Alexa

Tutti si stanno chiedendo quando arriverà Alexa potenziata dall’intelligenza artificiale, e sembra che Amazon sia quasi pronta a svelarlo. L’azienda ha appena inviato gli inviti per un evento dedicato ai dispositivi, in programma il 26 febbraio.

Panos Panay, vicepresidente senior della divisione dispositivi di Amazon, sarà presente insieme ad altri membri del team, e l’evento avrà luogo a New York City. Tuttavia, sarà riservato agli invitati e non verrà trasmesso in streaming.

Amazon ha promesso che mostrerà “cosa ci aspetta”. Questa è l’unica frase presente sull’invito, accompagnata dal logo dell’azienda e dalla data. Non ci sono molti dettagli, ma sembra suggerire novità su prodotti e servizi. Un possibile indizio è un elemento grafico in blu brillante con una forma sinuosa, che potrebbe ricordare la lettera “a” in carattere corsivo.

(Image credit: Amazon)

Sappiamo tutti che Amazon sta lavorando alla prossima generazione dell’assistente virtuale Alexa, presentata per la prima volta durante l’evento ufficiale dedicato ai dispositivi nel settembre 2023, presso il secondo quartier generale dell’azienda in Virginia. Da allora, però, le notizie sono state scarse, a parte alcune indiscrezioni che confermano lo sviluppo in corso e il futuro debutto.

Nel 2024 Amazon non ha organizzato un evento ufficiale per i dispositivi, ma nel corso dell’anno ha comunque lanciato diversi prodotti. In particolare, a ottobre è stata presentata una nuova linea di Kindle, seguita a novembre dal maxi Echo Show 21 e dalla nuova generazione di Echo Show 15. Durante l’estate è tornato anche l’Echo Spot. Tuttavia, tutti questi dispositivi, così come il resto della gamma Echo, continuano a utilizzare la versione attuale di Alexa, senza le innovazioni promesse.

Lo stesso assistente è presente anche nei nuovi dispositivi Fire TV, tra cui uno streaming stick economico e i primi modelli di TV con tecnologia mini LED. Resta da vedere se questi dispositivi riceveranno la versione aggiornata di Alexa, mostrata per la prima volta a settembre 2023 con un modello linguistico avanzato per un’interazione più naturale, e se il tanto discusso aggiornamento del sistema sarà effettivamente implementato.

Alexa Premium?

È chiaro che Amazon è pronta a svelare qualcosa di importante, e tutto sembra indicare che si tratti della prossima generazione di Alexa. Un dettaglio interessante è l'uso della dicitura “Dispositivi e Servizi”, che potrebbe suggerire un possibile modello a pagamento per Alexa, come ipotizzato da alcune indiscrezioni.

Oltre all'assistente virtuale, Amazon potrebbe anche presentare nuovi dispositivi, tra cui una versione aggiornata dello speaker Echo a grandezza naturale o un refresh del compatto Echo Dot.

L’evento è ormai vicino, mancano solo tre settimane, e TechRadar seguirà da vicino tutti gli annunci di Panos Panay e del team Amazon. Nel frattempo, resta da vedere quali novità verranno effettivamente presentate e se gli utenti sarebbero disposti a pagare per un’Alexa più avanzata e intelligente.