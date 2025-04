Dreame espande il concetto di pulizia intelligente: arrivano i robot per piscine e finestre

Dopo aver conquistato un posto di rilievo nel settore dei robot domestici con i suoi aspirapolvere di fascia alta, Dreame estende il suo raggio d’azione al mondo esterno. L’azienda ha infatti svelato due nuove linee di prodotti dedicate alla manutenzione automatizzata di piscine e superfici verticali: le serie Z1 e C1. L’annuncio è arrivato durante un evento ufficiale a Nizza e segna un ulteriore passo avanti nella missione di ridurre al minimo gli interventi manuali nelle faccende quotidiane.

Con queste novità, Dreame mira a rendere completamente automatica la cura di ambienti spesso trascurati dall’automazione. Secondo Sean Chen, direttore generale per l’Europa occidentale, l’obiettivo è “restituire alle persone il tempo che oggi perdono nella gestione della casa”, grazie a soluzioni basate su AI avanzata e sensori di precisione.

Pulizia delle piscine: arriva la serie Z1

La gamma Z1 si propone di rivoluzionare la manutenzione delle piscine, un compito spesso faticoso e lungo. Cuore del sistema è la tecnologia PoolSense, che sfrutta sensori 3D e ultrasuoni per riconoscere la struttura della piscina, creare mappe efficienti e aggirare ostacoli come gradini e detriti. Il robot è in grado di pulire fondo e pareti con una forza di aspirazione pari a 30m³/h e, al termine del ciclo, si posiziona autonomamente sul bordo per essere facilmente recuperato.

Il modello Z1 Pro introduce inoltre una novità assoluta nel settore: un telecomando portatile a tecnologia LiFi, ideale per interventi mirati e per aree difficili. Si tratta del primo robot da piscina completamente wireless con controllo manuale integrato.

Superfici verticali sotto controllo con la serie C1

(Image credit: Dreame)

Il lavaggio delle finestre, soprattutto in ambienti elevati, comporta spesso rischi. Dreame affronta il problema con la serie C1, dotata di spazzole flessibili che si adattano agli angoli delle finestre, riuscendo a coprire fino al 90% delle superfici. Il robot analizza la finestra e adotta la traiettoria più efficiente (a "Z" o "N") grazie a un algoritmo interno. In caso di interruzioni, riprende automaticamente dalla posizione esatta in cui aveva lasciato.

Con una potenza di aspirazione di 5.500 Pa e un cavo di sicurezza ad alta resistenza, questi dispositivi aderiscono perfettamente anche a materiali come piastrelle e marmo. Il top di gamma C1 Station offre un’autonomia fino a 180 minuti, supporta la ricarica mentre è in funzione e copre superfici di circa 90 m².

Disponibilità e prezzi

I nuovi prodotti arriveranno sul mercato a partire da aprile:

- Dreame Z1 sarà disponibile dal 15 aprile a circa 999 euro.

- Dreame Z1 Pro, che include il telecomando LiFi, sarà proposto allo stesso giorno a circa 1299 euro.

Entrambi i modelli beneficeranno di uno sconto lancio di circa 200 euro nelle prime due settimane.

Per la linea C1:

- Il modello base debutterà il 15 maggio a circa 399 euro.

- Il C1 Station sarà disponibile entro fine maggio al prezzo indicativo di 599 euro.

I dispositivi saranno acquistabili su Amazon, sul sito ufficiale Dreame e tramite rivenditori selezionati.

Con questa nuova direzione, Dreame amplia ulteriormente la portata dell’automazione domestica, includendo ambiti finora inesplorati e proponendosi come riferimento anche per la pulizia outdoor. L’intento è chiaro: trasformare ogni operazione di pulizia in un gesto semplice e automatizzato, lasciando più spazio alla vita quotidiana.