Dolci in friggitrice ad aria, 5 ricette da provare

Anche se siete abituati a usare la friggitrice ad aria quasi esclusivamente per piatti salati, vi consigliamo di iniziare a sperimentare dessert e dolci.

Utilizzando una delle migliori friggitrici ad aria è possibile cuocere versioni più salutari di molte ricette dolci, utilizzando meno olio o burro. Le ricette che vi proponiamo di seguito variano per difficoltà e tempo di preparazione, ma nessuna di esse richiede particolari abilità o talento culinario.

Dolci in friggitrice ad aria

(Image credit: TechRadar)

1. Ciambelle in friggitrice ad aria

Per preparare delle deliziose ciambelle non è strettamente necessario friggerle in olio bollente. Questa ricetta con la friggitrice ad aria dimostra che è possibile ottenere risultati altrettanto buoni, con meno calorie e meno grassi.

Non è una ricetta veloce - bisogna impastare e poi far riposare l'impasto per circa due ore e mezzo - ma lo sforzo vale il risultato che otterrete.

2. Sfogliatelle di mele in friggitrice ad aria

Queste sfogliatelle di mele con friggitrice ad aria sono uno dei dolci più facili che abbiamo mai preparato.

Tutto ciò che serve è un rotolo di pasta sfoglia già pronta, un uovo e della composta di mele ottenuta cuocendo le mele a dadini insieme alla scorza e il succo di un limone e zucchero a piacere.

La ricetta è molto versatile: si può preparare con ciliegie o pesche, e ha sempre riscosso un grande successo tra amici e parenti.

3. Baklava in friggitrice ad aria

Ispirati all'iconico dolce turco, questi mini baklava sono degli involtini di pasta fillo ripieni di noci, miele, scorza d'arancia e cannella e sono rifiniti con granella di pistacchio.

4. S'more in friggitrice ad aria

Questa ricetta degli s'more con la friggitrice ad aria è il dolce più facile che abbiamo mai fatto.

Basta inserire un marshmallow e un quadratino di cioccolato all'interno di due biscotti secchi e infornare per cinque minuti. Tutto qui!

5. Muffin in friggitrice ad aria

Le friggitrici ad aria sono ottime per preparare prodotti da forno come muffin e torte, grazie al modo uniforme in cui fanno circolare l'aria calda. La percentuale di successo della cottura nella friggitrice ad aria è molto più alta rispetto a quella del forno e la pulizia è più semplice!

Potete scegliere la vostra ricetta di muffin preferita e guarnirli come più vi piace. Per ottenere una cottura uniforme, è necessario utilizzare degli stampini per muffin un po' più larghi del normale.