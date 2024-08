Wear OS: Google Maps offline arriva su Pixel Watch 3 e altri orologi

The Pixel Watch 3 in two sizes

Google Maps è ancora più utile quando funziona offline, perché può essere utile in luoghi con scarsa o nulla copertura cellulare. Il supporto offline per Google Maps è ora disponibile per gli smartwatch con sistema operativo Wear OS, compreso il nuovo Pixel Watch 3. Si tratta di un aggiornamento annunciato in precedenza e, come riporta 9to5Google, ora disponibile per gli utenti.

Si tratta di un aggiornamento che era stato annunciato in precedenza e che, come riporta 9to5Google, è ora disponibile per gli utenti. Non è chiaro quali limiti ci saranno per i modelli che riceveranno la modalità offline per Google Maps, ma la funzione è presente anche sul Pixel Watch 2.

Secondo SamMobile, l'aggiornamento sta raggiungendo anche gli orologi Galaxy con sistema operativo Wear OS, compreso il nuovo Samsung Galaxy Watch Ultra e almeno fino al Samsung Galaxy Watch 4 lanciato nel 2021.

Una volta arrivato l'aggiornamento, aprendo Google Maps sull'orologio viene visualizzato un nuovo messaggio: "Le mappe offline del telefono vengono scaricate automaticamente sull'orologio". È stata inoltre aggiunta una pagina aggiuntiva per le mappe offline nelle impostazioni di Google Maps per Wear OS.

Navigare ovunque

Anche il Galaxy Watch Ultra riceverà l'aggiornamento (Image credit: Future / Matt Evans)

Sembra che le mappe della zona di residenza vengano scaricate automaticamente sull'orologio, mentre le mappe offline sincronizzate con Google Maps sul telefono vengono trasferite. Se si desiderano altre mappe offline, sembra che sia necessario salvarle prima sul telefono.

Tutto ciò significa che se avete un orologio Wear OS solo Wi-Fi senza un telefono nelle vicinanze, sarete comunque in grado di navigare nelle aree coperte dalle mappe offline. Se si dispone di un Wear OS Wi-Fi+LTE ma senza segnale cellulare, le mappe offline saranno utili anche in questo caso.

Naturalmente, anche sui migliori smartwatch, lo spazio di archiviazione è più limitato rispetto a quello degli smartphone, quindi potrebbe non essere possibile memorizzare un numero così elevato di mappe.