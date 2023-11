Amazfit Active è lo smartwatch con AI definitivo

Arriva in Italia il nuovo smartwatch Amazfit Active, perfetto per controllare parametri importanti per la salute fisica come la frequenza cardiaca, lo stress, la qualità del sonno e la saturazione dell'ossigeno nel sangue.

Dotato di un display AMOLED ampio ed elegante da 1,75", questo smartwatch non rinuncia a una costruzione ultraleggera ma resistente. Oltre a offrire ottime prestazioni, Amazfit Active garantisce un'autonomia fino a 14 giorni con una singola carica e fino a un mese in modalità di risparmio della batteria.

Non perdetevi le migliori offerte del Black Friday

In Italia, Amazfit Active è disponibile al prezzo consigliato di 129,90€ nei colori Midnight Black e Petal Pink. La variante Lavender Purple è disponibile al prezzo di 149,90€.

Nel processo di riposo, Amazfit Active utilizza Zepp Aura. La soluzione, disponibile come abbonamento a pagamento e all'interno dell'applicazione Zepp, legge i dati biometrici tramite l'orologio e, in base a questi dati, regola i suoni in tempo reale per rendere più facile e più efficace l'addormentarsi o il rilassarsi, anche durante il giorno.

La tecnologia Readiness crea e presenta un rapporto completo nell'app Zepp che mostra il livello di salute generale di un utente su una scala di 100 gradi. Questo livello viene calcolato in base a diversi fattori, tra cui la frequenza cardiaca, lo stress, la qualità del sonno e l'attività fisica del giorno precedente.

Per le persone attive fisicamente, Zepp Coach è un allenatore virtuale per fitness e corsa. In base all'obiettivo che l'utente desidera raggiungere, il personal trainer prepara piani di allenamento individuali, aggiornati settimanalmente.

Amazfit Active è inoltre dotato di un GPS preciso, supporta 120 discipline sportive, è impermeabile (5 ATM) e può inviare dati di allenamento tramite l'applicazione Zepp a piattaforme esterne.