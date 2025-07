Torna la magia del DS: arriva la prima console Android a doppio schermo

Il settore delle console portatili continua a crescere di anno in anno, con nuovi dispositivi firmati da aziende come Nintendo, ma anche da marchi attivi nel mondo PC, come Asus, Lenovo e MSI. Tra questi, però, si distingue un dispositivo che unisce Android e PC, ispirandosi chiaramente al design del Nintendo DS.

Sul sito ufficiale di Ayaneo è stato annunciato il nuovo Ayaneo Pocket DS, descritto come la prima console portatile Android a doppio schermo al mondo, alimentata dal processore Snapdragon G3x Gen 2 di Qualcomm. I dettagli sul prezzo verranno comunicati nel mese di agosto.

Lo Snapdragon G3x Gen 2 è un processore progettato per offrire alte prestazioni su dispositivi portatili, dotato di una CPU a 8 core e una GPU Adreno A32. I chip Qualcomm sono noti per l’elevata efficienza energetica, un aspetto importante in questo ambito.

L’annuncio segue di poco la presentazione di un altro dispositivo a doppio schermo da parte della stessa azienda: l’Ayaneo Flip 1S DS, pensato per il gaming su PC con sistema operativo Windows e anch’esso ispirato al design del Nintendo DS. Entrambi i modelli includeranno uno schermo OLED principale da 7 pollici, ma il Pocket DS potrà contare su una frequenza di aggiornamento di 165Hz, contro i 144Hz del Flip 1S DS.

Sebbene il Pocket DS non sia un PC da gioco portatile in senso stretto, integra un sistema di raffreddamento "PC-Class Turbo Cooling System", studiato per mantenere basse le temperature durante i carichi di lavoro più intensi. Ayaneo ha inoltre sviluppato un software di gestione dedicato, che consente di modificare rapidamente le impostazioni di alimentazione tramite il secondo schermo LCD da 5 pollici, utile anche per attività in multitasking.

Considerando che Nintendo difficilmente tornerà a proporre un dispositivo a doppio schermo, soprattutto in vista del lancio della Switch 2, Ayaneo sembra al momento uno dei pochi marchi a investire in questo formato.