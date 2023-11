Gaming inclusivo: Lenovo promuove l'accessibilità per tutti nei videogiochi

In vista della Milan Games Week & Cartoomics, Lenovo ha presentato i suoi ultimi progetti realizzati in collaborazione con alcuni dei principali esperti nel campo del gaming inclusivo e degli eSports presso lo Spazio Lenovo a Milano. L'evento aveva l'obiettivo di presentare lo stato attuale e le prospettive future dell'accessibilità nel mondo dei videogiochi, rinnovando l'impegno di Lenovo nel promuovere una società digitale inclusiva, connessa e sicura.

Dati recenti rivelano che oltre il 79% delle persone con disabilità in Italia dichiara di avere limitate attività di partecipazione sociale e di essere poco o per niente soddisfatto della qualità del tempo libero. Inoltre, si registra un significativo divario nell'accessibilità digitale, con solo il 59% delle persone con disabilità con limitazioni lievi o moderate che ha accesso a Internet, percentuale che scende al 36% per le persone con limitazioni gravi. In risposta a queste sfide, è stata lanciata l'iniziativa "Videogames ed eSports accessibili per tutti", una collaborazione tra Fondazione ASPHI Onlus, Fondazione FightTheStroke, Lenovo Foundation e Fondazione Mazzola, incentrata sullo studio e sperimentazione di tecnologie assistive per il videogioco.

Svolta in cinque tappe su scala nazionale, l'iniziativa ha coinvolto oltre 50 persone con disabilità, principalmente bambini di età compresa tra i 6 e i 13 anni. I risultati sono stati incoraggianti, con impatti positivi sull'apprendimento, sul benessere e sulla partecipazione.

L'iniziativa si allinea all'approccio inclusivo della Lega Scolastica Esports (LSE), il primo campionato eSports rivolto alle scuole superiori, supportato da Lenovo. La seconda edizione della LSE, appena conclusa, ha coinvolto oltre 950 studenti e 43 scuole su tutto il territorio nazionale.

Manuela Lavezzari, Education Marketing Director e DE&I Board Member, EMEA, Lenovo, ha ribadito l'impegno dell'azienda nel fornire tecnologia intelligente per tutti. Ha menzionato il Product Diversity Office di Lenovo e sottolineato l'importanza dell'inclusività nel gaming, non solo per l'intrattenimento, ma anche per lo sviluppo di competenze soft skill essenziali.