PS6 e la nuova Xbox arrivano nel 2028 (secondo Microsoft)

Alcuni documenti del tribunale rivelano che, secondo Microsoft, la prossima generazione di console uscirà non prima del 2028.

Ciò significa che la proposta PS6 e la console Xbox di nuova generazione debutteranno otto anni dopo il lancio delle console attuali.

La proposta di una PS6 e di una Xbox di nuova generazione in uscita nel 2028 è in linea con le due precedenti generazioni di console. Questo perché ci sono stati sette anni tra il lancio di Xbox One / PS4 (2013) e Xbox Series X / PS5 (2020). È coerente con il salto tra la Xbox 360 / PS3 (2005 / 2006) e le macchine della generazione precedente, ormai vecchie di un decennio.

Queste informazioni sono state rivelate durante la battaglia legale in corso per l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft per 68,7 miliardi di dollari. L'affare è stato bloccato nel Regno Unito dalla CMA (Competition and Market Authority) in aprile e l'appello è iniziato a luglio. Negli Stati Uniti, la FTC (Federal Trade Commission) ha bloccato temporaneamente l'acquisizione il 14 giugno, con l'ingiunzione preliminare in corso. Il procedimento amministrativo inizierà il 2 agosto.

Come riferito da Eurogamer, Sony ha dichiarato che non condividerà i dettagli riguardanti PS6 con Activision nel caso in cui l'acquisizione vada in porto con la rivale.