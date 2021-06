Robot aspirapolvere in offerta, questa è la volta buona che ne comprate uno

Con l'arrivo del mese di Giugno aumentano le offerte legate al prime Prime Day, e su Amazon non sembrano mancare alcune interessanti occasioni che vi segnaliamo per evitare che vi sfuggano. Chi non ha bisogno di un ausilio per tenere pulita la propria casa? Basta acquistare uno dei migliori robot aspirapolvere, certo... ma i prezzi? Questi prodotti sono tendenzialmente costosi e spesso i modelli economici non fanno il lavoro come dovrebbero o mancano di qualche funzionalità indispensabile.

Non oggi, però. Vi proponiamo un robot aspirapolvere di fascia media prodotto da Rowenta che ha tutto quello che può servire per fare il lavoro al meglio e il prezzo è uno dei più bassi mai visti finora per un prodotto di questa fascia, e costa quasi la metà rispetto a prima. Il robot aspirapolvere Rowenta RR7267 Explorer costava €478,00 un paio di mesi fa, mentre oggi lo si trova a soli €269,99.

Rowenta RR7267 Explorer è un robot dotato di navigazione randomica e 3 modalità di pulizia, risponde anche al controllo vocale (necessita di un dispositivo Alexa), e grazie all'app Smart Force è possibile programmarlo e metterlo al lavoro.

È dotato di alcuni interessanti caratteristiche, come il sistema lavapavimenti Aqua Force, la spazzola Animal Turbo per la rimozione dei peli animali e sensori a infrarossi anticaduta. In aggiunta, include anche una barriera virtuale per evitare che vada dove non dovrebbe (ad es. camera di un neonato).

Prezzo più basso Rowenta RR7267 Explorer a €269,99 su Amazon Grazie a questa offerta di Amazon potrete acquistare un robot aspirapolvere dalle buone caratteristiche e dall'ottima autonomia, Rowenta dichiara 150 minuti di lavoro, grazie alla batteria al litio a lunga durata. Il fatto di poter comandare il robot tramite app o controlli vocali lo di fatto più efficiente rispetto ai robot di fascia bassa che sfruttano solamente la navigazione randomica.Vedi offerta