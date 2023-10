La prossima versione di Windows arriverà nel 2024, la conferma arriva da Intel

Sembra ormai certo (o quasi) che il prossimo anno arriverà una nuova versione di Windows.

Windows Latest afferma che, in occasione di una recente conferenza tecnologica, il direttore finanziario di Intel, David Zinsner, ha confermato l'arrivo della prossima iterazione di Windows per il 2024.

"In realtà pensiamo che il 2024 sarà un anno piuttosto buono per i clienti, in particolare a causa del refresh di Windows".

Stando a quanto emerge dalle parole di Zinsner, Intel sembra certa dell'arrivo del nuovo Windows nel 2024. Anche se non viene menzionato il nome Windows 12, è evidente che il successore di Windows 11 non si chiamerà "Windows refresh".

Analisi: Il gioco dei nomi

Ci sono già diverse voci sul fatto che Microsoft presenterà un Windows di nuova generazione nel 2024. In molti sostengono che si chiamerà Windows 12, ma in realtà Microsoft stessa potrebbe essere ancora alla ricerca di un nome da dare al suo prossimo OS.

Windows 12 sembra l'opzione più probabile, visto che finora (eccetto rare eccezioni come Windows ME, Windows XP e Windows Vista) i sistemi operativi dell'azienda hanno sempre seguito l'ordine numerico. L'unica altra possibilità che ci viene in mente è che Microsoft voglia inserire Copilot nel nome, o magari "AI", visto che siamo nell'epoca dell'intelligenza artificiale e l'azienda sta puntando molto sull'assistente AI.

In passato Intel aveva già fatto trapelare il nome Windows 12 in una serie di documenti relativi ai driver dei suoi futuri processori. Questa informazione, però, è stata rapidamente ritrattata e, come abbiamo appena detto, non ci sono ancora certezze che si chiamerà davvero così.

La prossima generazione di Windows, che si tratti di Windows 12, Windows AI e via dicendo, dovrebbe arrivare nella seconda metà del 2024 (in teoria i lavori sul nuovo sistema operativo sono iniziati all'inizio del 2022).

Ci aspettiamo che il nuovo OS sia fortemente incentrato sull'AI e sull'assistente Copilot anche nella sostanza, oltre che nel nome. Microsoft dovrà fare del suo meglio per convincere gli utenti ad aggiornare il proprio sistema operativo dato che sembra aver fallito nell'impresa con Windows 11, un sistema operativo che ancora oggi fatica a entrare nel cuore degli utenti.