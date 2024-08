Microsoft chiude un trucco per installare Windows 11 su PC non supportati

Windows 11 può essere installato su PC che non soddisfano i requisiti hardware del sistema operativo utilizzando alcuni accorgimenti diversi, ma uno di questi accorgimenti non funziona più, o almeno Microsoft sembra aver chiuso questa falla nei test.

The Register riporta che, come evidenziato da Bob Pony su X, l'aggiramento che Microsoft apparentemente intende bloccare, noto come workaround "setup.exe /product server", è stato effettivamente sconfitto nella build 27686 di anteprima del canale Canary (rilasciata una settimana fa).

The recently released Windows 11 Insider Build 27686 (Dilithium) has patched the "setup.exe /product server" workaround for bypassing the system requirements check. 😢 pic.twitter.com/G9Q1v3O1uUAugust 15, 2024

Questa particolare misura di elusione dei requisiti consiste nell'ingannare il programma di installazione facendogli credere che sta configurando Windows Server, mentre in realtà sta installando Windows 11. Poiché Windows Server non ha gli stessi requisiti più severi (ad esempio, non è necessario il TPM 2.0), questo metodo di installazione subdolo funzionerà su un PC che non è ufficialmente qualificato per Windows 11. Se funzionerà correttamente su un PC di questo tipo è un altro discorso.

Il fatto che venga eseguito correttamente su un PC di questo tipo è un'altra questione, ed è per questo che non raccomandiamo di usare un trucco di questo tipo.

Detto questo, le persone utilizzano questo e altri trucchi per installare Windows 11 su hardware più vecchio e non ufficialmente compatibile e riescono a farlo funzionare bene, ma ovviamente è un rischio.

Analisi: Un bug, forse? Sembra improbabile...

Come fa notare The Register, è possibile che si tratti solo di un bug della build di anteprima di Windows 11. Dopotutto, si tratta del canale Canary, la prima piattaforma di test che presenta più bug rispetto alle altre build.

Tuttavia, è più probabile che si tratti di una mossa intenzionale di Microsoft. In ogni caso, i clienti hanno ancora tempo per usare il trucco di cui sopra per installare Windows 11, perché, come chiarisce Bob Pony, funziona ancora bene con Windows 11 24H2 (l'aggiornamento in arrivo previsto per la fine dell'anno). Sembra che questo sia un cambiamento per Windows 11 nel 2025, ma non lo sappiamo con certezza e Microsoft potrebbe ancora pianificare di incorporarlo nell'aggiornamento 24H2 (solo che non è ancora previsto).

Un'altra soluzione ben nota per aggirare l'installazione di Windows 11 su un PC non supportato è l'utilizzo dell'utility Rufus. Quindi, ci sono ancora delle opzioni, anche se sembra che Microsoft stia cercando di chiudere questo tipo di trucchi, forse a causa del fatto che Windows 10 arriverà alla fine del suo ciclo di vita il prossimo anno.

In ogni caso, è bene sottolineare che non consigliamo di installare alcun sistema operativo su un dispositivo che non lo supporta ufficialmente, almeno non per l'utente medio.