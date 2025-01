Lockerstor Gen3 e Flashstor Gen2: i nuovi NAS per supportare l’intelligenza artificiale aziendale

La crescente adozione di tecnologie di intelligenza artificiale richiede soluzioni affidabili per gestire dataset di grandi dimensioni. Le aziende, in particolare quelle di piccole e medie dimensioni, stanno esplorando i NAS (Network Attached Storage) per migliorare la sicurezza dei dati e ottimizzare i costi operativi, specialmente durante l’addestramento di modelli AI.

Questa scelta è motivata dalla possibilità di gestire i dati in locale, evitando l’esposizione a rischi legati alla sicurezza dei servizi cloud e riducendo le spese ricorrenti. I NAS moderni combinano capacità di archiviazione avanzata e connettività ad alta velocità, permettendo di accelerare i flussi di lavoro e migliorare la produttività nei progetti AI.

Tra le soluzioni attualmente disponibili, i nuovi Lockerstor Gen3 e Flashstor Gen2 di ASUSTOR si distinguono per le loro caratteristiche tecniche. Dotati di processori AMD Ryzen multi-core, offrono elevate capacità di elaborazione e velocità grazie agli SSD NVMe e alla connettività 10GbE. Questi modelli sono compatibili con strumenti di sviluppo AI come TensorFlow, consentendo di addestrare modelli direttamente in ambienti locali, mantenendo un controllo completo sui dati sensibili.

I Lockerstor Gen3 e Flashstor Gen2 supportano anche l’integrazione con servizi cloud come AWS e Google Drive, rendendoli una soluzione versatile per aziende che necessitano di flessibilità. Questi dispositivi permettono di gestire attività complesse come la preparazione e trasformazione dei dati, semplificando i processi operativi senza compromettere la sicurezza.

Per molte aziende, i NAS rappresentano una valida alternativa alle infrastrutture completamente cloud, fornendo un approccio scalabile e sicuro per affrontare le sfide legate all’intelligenza artificiale. Investire in strumenti di archiviazione locali e flessibili come i NAS consente di migliorare la gestione dei dati, ridurre i costi operativi e mantenere un vantaggio competitivo nel mercato.