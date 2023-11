WhatsApp Web, arriva una novità molto utile per la privacy

Meta sta introducendo la funzione View Once in WhatsApp su desktop e web, che consente agli utenti di inviare i messaggi che si autodistruggono.

L'aggiornamento è stato inizialmente scoperto da WABetaInfo, dato che non è ancora stato annunciato formalmente. Secondo quanto riferito, si tratta in pratica della stessa identica funzione per la privacy che troviamo su smartphone dal 2022.

Le immagini o i video inviati ai contatti in questo modo non possono essere salvati. Una volta che il destinatario guarda il file, questo è sparito per sempre. Così si garantisce che il materiale sensibile non venga mai visto da terzi, condiviso con altri o messo a rischio da un malintenzionato.

Dettagli vitali

Secondo il Centro assistenza di WhatsApp, i destinatari hanno 14 giorni di tempo per aprire il contenuto multimediale prima che questo venga automaticamente eliminato. L'altra persona non può fare screenshot del contenuto temporaneo, ma solo se ha installato l'ultima versione di WhatsApp. È possibile che altri possano fare lo screenshot di un file View Once se utilizzano un software obsoleto. Di conseguenza, l'azienda consiglia di inviare contenuti sensibili solo a persone fidate. Ci sono piani per correggere questa lacuna nella privacy, ma non si sa quando Meta affronterà il problema.

Si noti che non è possibile inviare più messaggi he si autodistruggono contemporaneamente. È necessario inviare ogni file uno per uno. Inoltre, come sottolineato da Windows Central, è possibile rivedere i video temporanei "tutte le volte che si desidera", ma è necessario rimanere nell'interfaccia. Se si fa clic su play prima del tempo o si lascia la finestra, si perde l'accesso.

L'aggiornamento sarà disponibile sia per gli utenti Windows che per macOS. WABetaInfo afferma che l'aggiornamento verrà rilasciato a scaglioni, quindi solo un gruppo selezionato potrà accedervi al momento. Si consiglia di tenere d'occhio la patch quando arriverà.

Come funziona View Once

Inviare una foto di View Once è facile. Dopo aver avviato WhatsApp sul desktop e selezionato una chat, fare clic sull'icona dell'allegato accanto alla casella di testo e scegliere un'immagine. Sopra il pulsante di invio c'è il numero uno all'interno di un cerchio semi-tratteggiato. Facendo clic su questa icona si attiva la funzione Visualizza una volta. Inviate l'immagine a qualcuno e questa verrà eliminata nel momento in cui la chiuderà.

WhatsApp web ha un layout diverso, ma fortunatamente la procedura è esattamente la stessa.

