Disponibile l'aggiornamento di macOS Sonoma per ottimizzare le prestazioni dei chip M3

Se avete intenzione di acquistare uno dei nuovi modelli di MacBook Pro o iMac M3, M3 Pro o M3 Max annunciati durante l'evento Scary Fast di ottobre o lo avete già fatto dovete sapere che Apple ha già rilasciato un aggiornamento di macOS Sonoma per ottimizzare le prestazioni del nuovo chipset.

Tutti i nuovi dispositivi dovrebbero arrivare con una versione personalizzata di macOS Sonoma 14.1 (build 23B2073). Una volta che avrete iniziato a configurare il vostro nuovo dispositivo, dovrete scaricare la versione più recente del sistema operativo e installarla. Apple ha rilasciato macOS Sonoma 14.1, il primo aggiornamento di macOS Sonoma, lo scorso 25 ottobre, prima dell'evento Scary Fast, e la versione attuale di macOS Sonoma con cui vengono forniti i Mac appena costruiti è la build 23B74.

Come spiegato da AppleInsider, Apple non ha ancora pubblicato le note relative all'aggiornamento di macOS Sonoma. Tuttavia, si prevede che includerà le correzioni di bug più aggiornate e gli aggiornamenti delle prestazioni probabilmente legati al chip del processore M3.

Ordinaria amministrazione

Stando a MacRumors non c'è da preoccuparsi poiché gli aggiornamenti del day-one sono sempre più frequenti al giorno d'oggi. Per aggiornamento del "day-one" si intende un update che viene rilasciato al momento del lancio di un prodotto (il primo giorno in cui gli utenti lo possiedono). Questo accade perché i dispositivi vengono prodotti mesi prima della data di lancio, quindi devono essere preparati, imballati e spediti con una versione di macOS leggermente più vecchia.



Probabilmente in futuro i Mac saranno in grado di verificare automaticamente la presenza di un aggiornamento al prima avvio, o addirittura quando sono ancora nella confezione. Secondo quanto riferito, Apple ha progettato un sistema simile per i suoi iPhone più recenti., che possono aggiornare il software alle versioni più recenti di iOS prima dell'apertura della confezione.

Apple ha aperto le ordinazioni per i nuovi Mac M3 dopo l'evento Scary Fast ed è possibile ordinarne uno già da ora. I primi Mac M3 dovrebbero iniziare ad arrivare il 7 novembre: nello specifico parliamo di MacBook Pro 14 pollici (M3), MacBook Pro 16 pollici (M3) e iMac (M3). Tuttavia, alcune configurazioni di MacBook Pro verranno consegnate più tardi nel corso del mese.

A day-one macOS update was just released for the new Macs with the build number 23B2077. They ship with 23B2073

È bello vedere che Apple si preoccupa per gli utenti e che gli aggiornamenti frequenti sono diventati uno standard del settore per i sistemi operativi e i browser, oltre che per altri software; inoltre, come abbiamo già detto, una patch del day-one non significa necessariamente che sia stato trovato un problema all'ultimo minuto. Al contrario, può garantire che il vostro nuovo dispositivo abbia tutte le funzioni più recenti e sia anche completamente protetto.