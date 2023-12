Chrome, arriva un grande aggiornamento AI per la scrittura e la creazione di temi

New features are coming to Google Chrome

Google sta lavorando a un paio di nuove funzionalità di intelligenza artificiale generativa per il suo browser Chrome, come la possibilità di generare temi personalizzati sul desktop.

Si tratta di uno strumento simile a Customize Chrome, uscito a maggio, anche se offrirà molte più opzioni. Guardando i video dimostrativi condivisi da Leopeva64, Create Theme with AI (Crea tema con l'intelligenza artificiale), come viene chiamato, vi chiederà di scegliere un soggetto tra 12 categorie. Le selezioni includono oggetti come il sole, città famose degli Stati Uniti e luoghi famosi in tutto il mondo come la Grande Muraglia Cinese. Da qui si può scegliere uno specifico stile artistico da imitare, che sia un dipinto a olio o un'animazione 3D.

Gli utenti possono poi perfezionare le loro creazioni scegliendo un'atmosfera. Nella demo è stato scelto un tono romantico per il tema del sistema solare. C'è anche una tavolozza di colori se si vuole orientare l'output verso una certa tonalità.

Una volta scelto tutto, si fa clic sul pulsante Crea per generare il proprio tema, o almeno così dovrebbe funzionare. Nella demo, in realtà, la funzione non produce nulla.

Tecnologia sperimentale

Create Theme with AI è attualmente un'esclusiva di Chrome Canary, una versione sperimentale del browser destinata principalmente agli sviluppatori che vogliono provare la tecnologia "all'avanguardia" di Google. Al momento non c'è alcuna garanzia che funzioni come previsto.

Tutti possono scaricare il browser, non ci sono restrizioni. Tuttavia, tenete presente che, essendo sperimentale, può essere instabile.

Un altro aiuto

Come accennato in precedenza, è in lavorazione un altro strumento di intelligenza artificiale generativa per Chrome, chiamato Help Me Write. Varianti di questa funzione sono state avvistate sull'app per smartphone di Gmail e su Google Docs. Sul sito web Chromium dell'azienda si trovano accenni all'aggiornamento e, secondo quanto 9To5Google è riuscito a ricostruire, il funzionamento è molto simile. Help Me Write può offrire "suggerimenti di scrittura contestuali" per post o recensioni online, ad esempio. Tutto ciò che gli utenti devono fare è inserire una breve richiesta per far partire l'intelligenza artificiale.

Non si sa quando verrà rilasciato questo secondo aggiornamento, perché è ancora in fase di sviluppo. 9To5Google ritiene che potrebbe arrivare al più presto su Chrome 122, il cui rilascio è previsto per febbraio 2024.