YouTube, se usate AdBlock potrete vedere solo tre video

A maggio era stato riferito che Google stava testando un modo per limitare l'utilizzo di ad-blocker per YouTube, che prevedeva l'apparizione un pop-up in cui si afferma che gli ad-blocker non sono più consentiti sul sito web. In seguito, all'utente veniva impedito di utilizzare il sito a meno che non disattivasse l'ad-blocker o si abbonasse a YouTube Premium.

Ora il gigante tecnologico starebbe diventando più aggressivo nella sua guerra contro gli ad-blocker, con un nuovo sistema. L'utente Reddit Reddit_n_Me ha individuato per primo questo pop-up, che include tre caselle numerate insieme al messaggio "YouTube verrà bloccato dopo 3 video".

Secondo altri utenti Reddit nei commenti di quel post, coloro che utilizzano uBlock Origin non avrebbero visto questa schermata. Naturalmente, per il momento si tratta di un elenco piuttosto ristretto di utenti sottoposti a test, quindi non conosciamo la portata di questo nuovo esperimento.

Guerra agli ad-blocker

Prima di questi esperimenti, Google aveva già intrapreso una guerra contro gli ad-blocker. All'inizio del 2016, l'azienda aveva brevemente bandito gli ad-blocker dal Play Store, per poi ritornare sui suoi passi poco tempo dopo. Ma non si è fermata lì.

Nel 2022, Google aveva bandito dal Play Store le app VPN per Android che non utilizzavano l'API (Application Programming Interface) VPNService, sostenendo che interferissero con la pubblicità. Nello stesso anno, YouTube Vanced, utilizzato come alternativa senza pubblicità al sito di social media, è stato ritirato dal Play Store.

Per non parlare del fatto che il passaggio all'API Manifest v3 per Google Chrome disabiliterebbe la maggior parte degli ad-blocker. Google sostiene che questo passaggio serve a proteggere la sicurezza e la privacy degli utenti, oltre che a offrire un incremento materiale delle prestazioni. Tuttavia, considerando l'aggressività del gigante tecnologico, è più probabile che si tratti di un tentativo di eliminare la maggior parte degli ad-blocker, soprattutto perché Chrome detiene la stragrande maggioranza del mercato dei browser.

E siamo sinceri: gli annunci su YouTube stanno diventando insopportabili, perché durano più a lungo e si ripetono più spesso.