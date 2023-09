Reddit introduce le pubblicità mirate e rimuove gli Ads opzionali

Un post pubblicato sul profilo ufficiale del responsabile della privacy di Reddit ha illustrato i prossimi piani del sito di social media rispetto al modo in cui gli inserzionisti possono tracciare l'attività degli utenti.

In breve, gli utenti Reddit non saranno più in grado di scegliere il tracciamento in base alla attività sul sito. Infatti, confrontando le schermate "prima" e "dopo" mostrate nel post, possiamo notare che la maggior parte delle impostazioni sulla privacy non sono più disponibili. Tra queste: "Personalizza Reddit in base ai link in uscita su cui fai clic", "in base alla tua attività su Reddit e alle informazioni sul tuo account", "in base alla tua posizione" e "annunci/raccomandazioni in base alla tua attività con i nostri partner".

Rimane disponibile l'opzione: "annunci personalizzati su Reddit basati su informazioni e attività dei nostri partner" nella maggior parte delle regioni, con un'opzione aggiuntiva che consente di disattivare "la tua attività su Reddit" in alcune aree che non sono state specificate nel post. Molto probabilmente si tratta di Paesi europei protetti dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), che impone a Reddit di offrire impostazioni sulla privacy che proteggano i dati degli utenti.

Reddit ha anche dichiarato che sta per introdurre una serie di controlli per limitare alcune categorie di pubblicità.

Le attuali categorie che si trovano nella sezione Sicurezza e privacy delle Impostazioni utente sono: alcol, appuntamenti, gioco d'azzardo, gravidanza e genitorialità e perdita di peso. La religione, invece, è assente dall'elenco delle categorie escludibili.

Reddit punta a monetizzare, come tutti

Da mesi l'amministratore delegato di Reddit, Steve Huffman, sta cercando di aumentare le entrate del sito - entrate che già riceveva dal lavoro non retribuito degli utenti - attraverso un numero crescente di mosse "anti-utente". La più notevole è stata quella di eliminare dal sito i servizi API di terze parti per poter vendere le proprie opzioni di prima parte, mossa che ha provocato proteste durate settimane (fino a quando l'amministratore delegato non ha riaperto con la forza i subreddit oscurati).



Ora Reddit ha deciso che gli utenti non devono avere il diritto di controllare come vengono utilizzati i dati raccolti, sostituendo gran parte delle opzioni con un'unica voce estremamente vaga che potrebbe riguardare tutto e niente. Probabilmente, se non il GDPR non fosse esistito, il sito non avrebbe nemmeno offerto l'opzione aggiuntiva "in luoghi selezionati".

Un altro problema è che le categorie di annunci sensibili limitano solo il numero di annunci visualizzati e non consentono la loro completa rimozione. Si noti inoltre che la religione non rientra in queste categorie (speriamo si tratti di una svista). Ma se dovessimo essere un po' più cinici, è molto probabile che ciò sia dovuto al fatto che gli annunci religiosi sono una fonte di guadagno importante e quindi Reddit non ha alcuna motivazione per limitarli.



Anno dopo anno la centralizzazione e la capitalizzazione di Internet continuano ad avanzare inesorabilmente.