Instagram introduce le Profile Card: un nuovo modo di condividere il tuo profilo

Instagram ha appena semplificato la condivisione e la crescita dei profili con le nuove Profile Card. Queste carte d'identità, portatili e a doppia faccia, contengono informazioni chiave su di voi e sul vostro account, rendendole facilmente condivisibili in vari modi.

Le Profile Card sono state rese disponibili a livello globale martedì mattina, e appaiono vicino alla parte superiore del vostro profilo, accanto al pulsante "Modifica profilo". Cliccando su "Condividi profilo", si apre una scheda che può essere ruotata per vedere entrambi i lati. È importante notare che, sebbene non si possano escludere le schede, le persone possono visualizzarle solo se le condividete.

Su un lato della scheda, trovate il vostro avatar, nome utente, nome completo, pronomi, biografia e il primo link della vostra lista. Questo lato riassume praticamente tutto ciò che avete inserito nel profilo. Sul retro, invece, c’è il nome utente e un codice QR scansionabile, che permette alle persone di trovare facilmente il vostro account su Instagram. La funzionalità ricorda molto le schede profilo di Snapchat.

Inoltre, è possibile personalizzare lo sfondo del retro della scheda, ma non quello del fronte.

Le opzioni di condivisione delle nuove Profile Card di Instagram sono davvero versatili. Puoi copiare il link e inviarlo tramite WhatsApp, Threads, Messenger, X (ex Twitter), Facebook e persino Snapchat. Inoltre, hai la possibilità di aggiungere la scheda alla tua storia. Queste funzionalità potrebbero rivelarsi utili per aumentare il numero di follower, poiché consentono alle persone di scoprire chi sei e come connettersi al tuo account.

Quando qualcuno scansiona il codice QR con la fotocamera dello smartphone, non viene portato immediatamente al profilo completo di Instagram, ma alla scheda profilo rotante. Una volta chiusa, l'utente viene reindirizzato alla pagina del tuo profilo.

Instagram paragona la scheda profilo a un biglietto da visita, ma con un tocco più personale e sociale. L'obiettivo è facilitare il contatto e aprire opportunità di business condividendo la scheda con marchi e potenziali collaboratori, offrendo una sintesi efficace della tua presenza su Instagram.

Le Profile Card dovrebbero essere disponibili su entrambe le versioni iOS e Android di Instagram, anche se al momento non sono visibili sulla versione desktop. Questo rappresenta il primo cambiamento significativo dalla possibilità di pubblicare gallerie con 20 foto. Mentre quell’aggiornamento mirava a migliorare l'engagement e a trattenere gli utenti sulla piattaforma, questa volta l'accento è posto sulla crescita degli account e sull'attrazione di nuovi utenti.

Instagram ha mantenuto una posizione dominante nel panorama dei social media, superando anche la concorrenza di Snapchat. Tuttavia, con TikTok che continua a lanciare strumenti innovativi, Instagram sembra riconoscere l'importanza di adattarsi per rimanere competitiva.