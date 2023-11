QNAP presenta la serie TVS-hx74T, i primi NAS Thunderbolt 4 al mondo

QNAP Systems ha presentato i primi NAS Thunderbolt 4 al mondo, ovvero i modelli TVS-h674T e TVS-h874T, progettati per elevare le prestazioni, l'affidabilità e la versatilità nella gestione dei dati per i professionisti della creatività.

Dotati di processori Intel Core i5/i7/i9 di 12a generazione, i NAS della serie TVS-hx74T offrono una potenza di elaborazione senza precedenti, garantendo un editing video collaborativo in 4K su più workstation. La collaborazione con Intel Corporation ha permesso di integrare potenti processori Intel Core, consentendo una transcodifica video in tempo reale per filmati RAW e facilitando l'accesso e la revisione rapida da parte di utenti su diversi dispositivi.

Ora andiamo a vedere quali sono le principali caratteristiche dei nuovi NAS QNAP:

Connettività Thunderbolt 4: Due porte Thunderbolt 4 integrare assicurano una velocità di trasferimento dati elevata, migliorando l'efficienza del flusso di lavoro.

Due porte Thunderbolt 4 integrare assicurano una velocità di trasferimento dati elevata, migliorando l'efficienza del flusso di lavoro. Flusso di Lavoro Semplificato e Collaborativo: La serie TVS-hx74T facilita la connettività tra più utenti Mac/PC e permette la flessibile gestione dei privilegi di accesso per salvaguardare gli accessi non autorizzati.

La serie TVS-hx74T facilita la connettività tra più utenti Mac/PC e permette la flessibile gestione dei privilegi di accesso per salvaguardare gli accessi non autorizzati. Volume SSD NVMe: Due slot M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 supportano gli SSD M.2 NVMe, creando volumi super rapidi per i progetti in corso.

Due slot M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 supportano gli SSD M.2 NVMe, creando volumi super rapidi per i progetti in corso. Massimo Spazio di Archiviazione: Con una capacità massima di 154 TB, il TVS-hx74T offre ampio spazio per soddisfare le crescenti esigenze dei progetti creativi.

Con una capacità massima di 154 TB, il TVS-hx74T offre ampio spazio per soddisfare le crescenti esigenze dei progetti creativi. Aggiornabile a 25/10 GbE: Dotato di slot PCIe Gen 4, la serie TVS-hx74T, con 2,5GbE di serie, garantisce ulteriore espandibilità di rete, ideale per attività a uso intensivo della banda come la modifica di video 4K e la creazione di contenuti multimediali.

Dotato di slot PCIe Gen 4, la serie TVS-hx74T, con 2,5GbE di serie, garantisce ulteriore espandibilità di rete, ideale per attività a uso intensivo della banda come la modifica di video 4K e la creazione di contenuti multimediali. Sistema Operativo ZFS Orientato ai Creatori: Offre gestione flessibile dello storage, protezione completa dei dati e prestazioni ottimizzate per i professionisti della creatività.

Offre gestione flessibile dello storage, protezione completa dei dati e prestazioni ottimizzate per i professionisti della creatività. Riparazione Automatica dei Dati Danneggiati: Grazie alla funzione di Self-Healing, il TVS-hx74T rileva e corregge automaticamente i dati danneggiati, garantendo una produzione continua senza interruzioni.

Grazie alla funzione di Self-Healing, il TVS-hx74T rileva e corregge automaticamente i dati danneggiati, garantendo una produzione continua senza interruzioni. Backup dei Dati del NAS con myQNAPcloud Storage: L'archiviazione cloud ospitata da QNAP, myQNAPcloud Storage, offre 16 GB di spazio gratuito per ogni utente QNAP, assicurando la protezione e l'accessibilità dei dati critici da qualsiasi luogo.

I migliori NAS del 2023: i più indicati per casa e ufficio

Specifiche

Il NAS TVS-hx74T di QNAP è caratterizzato da una progettazione versatile e avanzata che lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni. Iniziamo con la possibilità di alloggiare sia dischi rigidi che SSD SATA 6Gbps, con supporto per formati da 2,5" e 3,5", offrendo flessibilità nella scelta dei dispositivi di storage in base alle esigenze dell'utente.

Un elemento distintivo è la presenza di due slot M.2 2280 PCIe Gen 4, che consente l'installazione di SSD M.2 NVMe per creare volumi di archiviazione estremamente veloci, perfetti per gestire progetti in corso che richiedono accesso rapido ai dati.

Le due porte Thunderbolt 4 integrare assicurano una velocità di trasferimento dati elevata, fornendo un collegamento rapido e efficiente per dispositivi esterni. Inoltre, con due porte 2,5GBASE-T RJ45, il NAS offre opzioni di connettività di rete ad alta velocità, fondamentali per le attività a elevata intensità di banda come la modifica di video 4K.

La presenza di due slot di espansione PCIe Gen 4, con il secondo slot preinstallato con un Thunderbolt 4 AIC (Add-In Card), consente agli utenti di espandere ulteriormente le capacità del sistema, garantendo flessibilità e adattabilità alle esigenze specifiche.

La connettività esterna è completata da una porta USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) Tipo C e due porte USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) Tipo A, offrendo diverse opzioni per collegare periferiche esterne e facilitare il trasferimento rapido di dati.

Infine, il NAS TVS-hx74T dispone di un'uscita 4K HDMI, fornendo un'opzione aggiuntiva per la visualizzazione diretta dei contenuti multimediali su un display compatibile, contribuendo così a una maggiore versatilità nell'utilizzo del sistema.