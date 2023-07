Nvidia RTX 4060 Ti da 16GB è dietro l'angolo: sarà la GPU di fascia media che stavamo aspettando?

Nel maggio 2023, Nvidia ha rivelato che la versione da 16 GB della Nvidia RTX 4060 Ti sarebbe uscita a luglio, ma senza fissare una data precisa. Tuttavia, stando ai leak trapelati in queste ore l'arrivo della GPU sarebbe atteso per la metà del mese corrente.

Due rinomati leaker che rispondono al nome di hongxing2020 e Zed__Wang , sostengono che la Nvidia GeForce RTX 4060 Ti da 16 GB di VRAM verrà rilasciata il 18 luglio. Da quello che sappiamo, il prezzo di listino ufficiale dovrebbe essere di 499 dollari, ma non ci sarà una Founders Edition. La cifra risulta più alta di 100 dollari rispetto alla versione da 8 GB uscita a maggio, aumento che si rifletterà in egual misura anche sul prezzo europeo.

Anche se le fonti sembrano certe di quanto affermano, al momento non abbiamo ancora ricevuto la conferma ufficiale della data da parte di Nvidia.

Ne varrà la pena?

La vera domanda è se i 16 GB di VRAM faranno davvero la differenza in termini di prestazioni complessive. Sicuramente i giochi più recenti richiedono specifiche più elevate in termini di RAM e spazio di archiviazione, anche se 8 GB di VRAM sono ancora sufficienti per la maggior parte dei titoli AAA.

Detto questo, a nostro avviso, sarebbe stato meglio rinunciare alla versione da 8 GB e rilasciare quella da 16GB a un prezzo più ragionevole. Per lo meno, questo avrebbe evitato il "presunto flop" delle vendite presso molti dei principali rivenditori in tutto il mondo, anche in mercati tradizionalmente orientati al PC gaming.

Tuttavia, non sembra che la RTX 4060 Ti offra un miglioramento delle prestazioni tale da giustificare il prezzo più alto. Secondo Nvidia, la RTX 4060 Ti ha prestazioni migliori del 160% rispetto alla RTX 2060 Super con DLSS attivato, valore che si riduce al 60% disattivando il frame generation. Se paragonata alla RTX 3060 Ti, l'incremento prestazionale senza DLSS è di appena 11 punti percentuali.

Naturalmente dovremo attendere i test benchmark della 4060Ti da 16GB per avere un quadro più chiaro della situazione, ma per ora la versione da 16GB sembra una buona soluzione per chi cerca una GPU di fascia media in grado di garantire un effettivo salto generazionale rispetto alle 3060 Ti.