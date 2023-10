Arriva Intel Arc A580: la GPU economica dei sogni esiste?

Intel ha sorpreso tutti presentando a sorpresa la sua scheda grafica Arc A580, una GPU annunciata l'anno scorso e poi sparita dalle cronache fino a pochi giorni fa.

Intel Arc A580 (di cui si era già parlato nelle scorse settimane grazie ai benchmark trapelati) si colloca al centro del listino Arc di Intel, tra la Arc A380 e la Arc A750. Con un prezzo di 229€, la A580 costa leggermente meno della A750 che parte da 249€. Questo la rende la scheda video più economica della sua generazione.



Non esiste una scheda di riferimento in edizione limitata come per l'Intel Arc A770 e l'Intel Arc A750, quindi l'A580 sarà reperibile solo tramite produttori di terze parti. Le tre aziende citate da Intel nel suo comunicato stampata sono ASRock, Gunnir e Sparkle, ma non è chiaro se anche Acer rilascerà un A580 brandizzata.

L'azienda ha rilasciato le schede A770 e A750, quindi non ci sorprenderebbe se Acer decidesse di rilasciare anche una A580. Abbiamo contattato il produttore per un commento e aggiorneremo l'articolo se e quando avremo risposta.

Swipe to scroll horizontally Intel Arc A580 vs Intel Arc A750: specifiche a confronto Header Cell - Column 0 Arc A580 Arc A750 Prezzo di lancio (USD) 229€ 249€ GPU ACM-G10 ACM-G10 Compute Units 24 28 Shaders 3072 3584 Ray Tracing Cores 24 28 AI Cores 384 448 Boost Clock 2400 2400 VRAM 8GB 8GB Velocità VRAM 16 Gbps 16 Gbps Bus Memoria 256-bit 256-bit Larghezza di banda memoria 512GB/s 512GB/s TDP 185W 225W

Le notizie su un imminente rilascio della Intel Arc A580 si susseguono da qualche settimana e i benchmark ci hanno fatto intuire che potrebbe trattarsi di una GPU interessante, anche se per ora Intel ha mantenuto il massimo riserbo sulle specifiche della nuova scheda video.

Intel ha dichiarato a TechRadar che il lancio è stato posticipato per consentire al team Arc di risolvere i problemi dei driver dopo il lancio delle schede della serie A700.

"Da quando abbiamo introdotto i prodotti Intel Arc A770 e A750 lo scorso anno, i nostri team si sono concentrati sul miglioramento dell'esperienza di gioco con quei prodotti prima di introdurne di nuovi", ha dichiarato un portavoce di Intel. "Ora che abbiamo migliorato notevolmente i nostri driver e le prestazioni delle API legacy, è il momento giusto per completare la famiglia di schede grafiche discrete Intel Arc con un'opzione convincente che offre giochi avanzati a 1080p con funzionalità moderne e il motore multimediale più completo del segmento."



Stiamo ancora cercando di ottenere la nostra unità per la recensione, quindi non possiamo dire con certezza quanto le prestazioni siano simili a quelle della A750, ma le specifiche delle due schede sono molto vicine (come si può notare nella tabella qui sopra). I nostri amici di Tom's Hardware hanno già avuto modo di provarla e le prestazioni sembrano assimilabili a quelle della A750.

Un'offerta veramente economica da parte di Intel?

Come molti hanno già notato, l'Intel Arc A580 ha un prezzo molto vicino a quello dell'Intel Arc A750, scelta che potrebbe rivelarsi problematica con l'avvicinarsi delle festività natalizie e l'intensificarsi delle offerte del Black Friday.

Inoltre, poiché l'A750 è più potente grazie a quattro unità di calcolo aggiuntive, molti utenti potrebbero preferirla alla A580 che rischierebbe cosi di essere completamente cannibalizzata dalla sorella maggiore.

Ciò significa che il prezzo dell'A580 scenderà molto rapidamente. È più che probabile che la A580 scenda al di sotto dei 200€ nel giro di qualche mese, cifra che la renderebbe molto più economica delle rivali AMD RX 6650 XT e RX 7600.

Anche se queste due schede sono tra le migliori schede grafiche per giocare 1080p, la A580 ha la possibilità concreta di diventare la vera vincitrice tra le schede grafiche economiche se il suo prezzo dovesse scendere come previsto.

Non lo sapremo fino a quando non avremo provato la scheda, ma la Arc A580 promette molto bene già prima del lancio e potrebbe essere la prima GPU veramente economica di questa generazione.