Alcuni modelli di Nvidia RTX 4090 fondono ancora i cavi

A poche settimane dal lancio la GPU RTX 4090 di Nvidia è finita al centro delle cronache per un problema di fusione dei cavi che, almeno all'apparenza, sembrava risolto. A quanto pare non è così, perlomeno non per tutti i modelli.

Un utente Reddit che risponde al nome di Byogore ha rilevato un guasto sulla propria GPU Nvidia RTX brandizzata Asus. Come accaduto per alcuni modelli a pochi giorni dal lancio, la scheda video ha smesso di funzionare in seguito allo scioglimento del cavo (l'utente ha pubblicato una foto del connettore bruciato).

Era da tempo che non veniva segnalato un problema simile, in particolare con le RTX 4090 più recenti. Del resto la Asus RTX 4090 in questione ha quasi un anno, il che dimostra che il problema è ancora presente e può manifestarsi anche a lungo termine.

Come osserva Tom's, ciò mette tristemente in discussione la teoria secondo la quale tale difetto dovrebbe manifestarsi nei primi mesi di vita della GPU e non oltre. Questo potrebbe preoccupare molti possessori di RTX 4090 che, avendo acquistato la scheda da più di un anno, si sentivano ormai al sicuro da tale evenienza.

Analisi: un avviso per i possessori di RTX 4090

Naturalmente si tratta di un caso isolato, ma come già accennato è comunque piuttosto preoccupante vista la gravità del problema. Ritrovarsi tra le mani una scheda video "fusa" che costa quasi 2000€ non dev'essere una bella esperienza.

Per chi fosse curioso di conoscere ulteriori dettagli, il Redditor ci dice che ha utilizzato il connettore di alimentazione di Nvidia (non un cavo modificato di terze parti, che è arrivato sul mercato non molto tempo dopo che il problema della fusione è diventato noto) e un alimentatore Corsair HX1000i (1000W, 80+ platinum).

I modelli RTX 4090 più recenti hanno adottato alcune soluzioni per ovviare il problema. Tra gli espedienti usati dai produttori c'è, ad esempio, il riposizionamento del connettore di alimentazione a 16 pin (sul retro della scheda grafica) per garantire una migliore connessione (l'errato posizionamento del connettore è stato imputato da Nvidia come causa principale della fusione dei cavi).

Inoltre è stato adottato un connettore di alimentazione da 12 V-2x6, anziché l'originale 12 VHPWR, progettato per aggirare i problemi di connessioni difettose e ora presente su tutte le nuove RTX 4090. Da quello che abbiamo visto finora, questo sistema evita qualsiasi problema di connessione...

Ma cosa bisogna fare se si possiede una vecchia RTX 4090 con connettore 12VHPWR? Oltre a sperare e pregare, si può usare un cavo modificato (questo incidente è avvenuto con il connettore Nvidia in dotazione) o, in alternativa, controllare di tanto in tanto che il connettore sia inserito correttamente. Quest'ultima soluzione non è certo l'ideale, soprattutto se si considera che c'è un numero massimo teorico di volte in cui il connettore può essere scollegato e poi ricollegato (30) prima che questa azione possa causare problemi.



Il fatto che il problema della fusione si presenti ora è sconcertante, anche se la GPU dell'utente Reddit che ha pubblicato le foto era ancora in garanzia. Se non siete coperti dalla garanzia e avete una RTX 4090 con connettore 12 VHPWR vi consigliamo caldamente di monitorare la situazione e di investire su un cavo 12 V-2x6 per scongiurare eventuali problemi.