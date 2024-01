Eaton Ellipse Pro è la soluzione per tenere al sicuro il PC se lavorate da casa

Siete alla ricerca di un gruppo di continuità? Magari perché lavorate da casa e volete evitare il rischio di perdere i dati per un’interruzione di corrente, o semplicemente per proteggere le vostre apparecchiature elettroniche da sbalzi improvvisi di tensione. Sono diversi i motivi per cui desiderare un UPS, valutate quindi bene la vostra situazione perché la spesa di un gruppo di continuità potrà evitarvi brutti mal di testa in futuro. Abbiamo provato il modello Eaton Ellipse Pro, un UPS Line Interactive a onda sinusoidale approssimata, disponibile in diverse potenze. Nel nostro test, abbiamo esaminato il modello da 650 VA.

Dal punto di vista estetico, il prodotto presenta un design robusto e moderno. È adatto sia all'uso verticale che orizzontale, e la sua struttura consente di impilare più unità in quest'ultimo caso. Le caratteristiche includono uno slot "Master" sul retro, specifico per il sistema principale, e porte aggiuntive per monitor e periferiche. Ulteriori connessioni di alimentazione nella parte superiore offrono protezione contro sovracorrenti. Sul retro sono presenti anche due porte Ethernet con supporto 10/100 Mbps per modem ADSL/VDSL.

Passando alla prova pratica, abbiamo valutato l'autonomia del gruppo di continuità con un computer che consuma mediamente circa 200 watt. In questa situazione, è possibile ottenere circa 30 minuti di autonomia. Va sottolineato che un PC moderno, anche con componenti di fascia alta, consuma molto poco durante le attività da ufficio. Tuttavia, se il gruppo viene utilizzato con un PC ad alte prestazioni, mentre si gioco o si utilizzano software professionali, ad esempio per il rendering video o 3D, l'autonomia potrebbe ridursi a circa 5 minuti con il sistema sotto carico.

(Image credit: Future)

Durante il test, abbiamo collegato il gruppo di continuità a un PC, un monitor di grandi dimensioni e una stampante. In questa configurazione abbiamo ottenuto diverse ore di autonomia per gestire sia interruzioni improvvisi di corrente che lunghe sessioni di lavoro, se necessario. Il display sul gruppo fornisce informazioni dettagliate sull'assorbimento di corrente e altri parametri d'uso.

Eaton include una funzione EcoControl, regolabile su on/off, bassa, media e molto sensibile. Questa funzione interrompe l'alimentazione di dispositivi in stand-by quando il PC viene spento, contribuendo a risparmiare energia nel tempo.

Per quanto riguarda l'efficacia e la velocità d’intervento in caso di interruzione energetica, il gruppo ha funzionato in modo affidabile, anche con PC ad alto consumo. In modalità stand-by, il gruppo è silenzioso, emettendo solo un leggero ronzio di sottofondo quando necessario. Quando è in funzione, una ventola si attiva, rendendo il gruppo leggermente rumoroso, ma non al punto da diventare fastidioso. Un allarme avvisa ogni volta che entra in funzione a causa di un'interruzione di corrente, ma può essere disabilitato se necessario.

(Image credit: Future)

In conclusione, l'Ellipse Pro da 650 VA ha un prezzo di 150 euro, giustificato dalla sua potenza e qualità. Anche se esistono gruppi di continuità con la stessa potenza a metà prezzo, non offrono le stesse caratteristiche e affidabilità di quello della Eaton. L'unico difetto potrebbe essere la mancanza di una generazione di onda sinusoidale pura, ma considerando l'utilizzo domestico e l'intervento solo in caso di mancanza di corrente, questo non dovrebbe rappresentare un problema.

Investire in questa cifra per garantire la sicurezza di un PC o di altre attrezzature costose, che potrebbero subire danni da un'interruzione improvvisa dell'alimentazione, sembra essere una scelta sensata.