Intel: un rumor su AMD Ryzen 9000 svela il prezzo delle nuove CPU, saranno davvero così economiche?

I prezzi di AMD per i processori Ryzen 9000 di nuova generazione sembrano essere stati diffusi in anticipo da alcuni importanti rivenditori statunitensi e sembrano essere una buona notizia per coloro che sperano di acquistare una CPU Zen 5 senza pagare cifre esagerate.

Infatti, i prezzi che VideoCardz ha individuato, da Best Buy e Newegg, sono più convenienti rispetto ai prezzi di lancio della scorsa generazione di CPU, Ryzen 7000.

A quanto pare, sempre se questi prezzi trapelati siano giusti, il Ryzen 9 9950X avrà un prezzo di 599 dollari negli Stati Uniti (circa 555 euro), un grosso calo rispetto ai 699 dollari per cui è stato lanciato il 7950X.

Al di sotto del livello superiore, troviamo il Ryzen 7 9700X a 385 euro e il Ryzen 5 9600X a 310 euro.

Il fatto che i prezzi coincidano con quelli dei principali rivenditori statunitensi dà un certo peso alla prospettiva che questo sia il prezzo che possiamo aspettarci anche per i chip Zen 5. C'è però un piccolo problema, come ha osservato il leaker @momomo_us (su X), in quanto Newegg differisce in un aspetto con un prezzo presunto di 649 dollari (600 euro circa) per l'ammiraglia Zen 5.

Nel caso ve lo steste chiedendo, tutti questi annunci sono stati tolti. Il lancio ufficiale delle CPU Ryzen di nuova generazione è previsto per l'8 agosto per i processori Ryzen 9700X e Ryzen 9600X, e per il 15 agosto per i due modelli Ryzen 9.

Analisi: una mossa intelligente da parte di AMD? Prezzi allettanti per sfruttare al massimo i problemi di Intel?

Questo sembra essere quanto di meglio si possa sperare in termini di una nuova generazione di silicio di AMD che si presenta sostanzialmente più economica per i chip Ryzen 9 di fascia alta, con un centinaio di dollari in meno per entrambi (beh, in teoria - c'è quella ruga intorno all'ammiraglia 9950X come notato).

Se le cose andranno come previsto da questa fuga di notizie, con il Ryzen 9 9900X si avrebbe una riduzione del 20% del prezzo di vendita al pubblico, una mossa importante. Ancora più importante, però, è il cavallo di battaglia Ryzen 7 9700X, che è la CPU che molti acquirenti mainstream cercheranno di accaparrarsi dalla gamma next-gen - che a quanto pare subirà un calo del 10%, e il fatto che sia vicina alla soglia dei 350 dollari, anziché dei 400, è una piacevole sorpresa.

Sebbene si tratti di una fuga di notizie sui prezzi negli Stati Uniti, possiamo sperare di vedere riduzioni simili, comprese tra il 10% e il 20%, anche in altre regioni, con l'avvertenza che questo potrebbe non essere il caso quando all'equazione dei prezzi sono stati applicati altri fattori, tra cui le tasse di spedizione, di vendita e di importazione (come sempre). Staremo a vedere, ma in ogni caso questa fuga di notizie sui prezzi lascia ben sperare in termini di potenziale convenienza delle CPU Ryzen 9000 in arrivo ad agosto.

In teoria, è anche un ottimo segnale per il futuro: intendiamo dire che dopo che i processori Zen 5 saranno in circolazione da un po' di tempo, saranno ben al di sotto di questi prezzi di listino già notevolmente bassi, ovviamente. Ad esempio, al momento è possibile acquistare un 7700X a circa 290 dollari (270 euro circa) su Newegg; se si va avanti di due anni, si può immaginare a quanto ammonterà il 9700X a quel punto.

Naturalmente, non ci vorrà molto prima di ottenere uno sconto iniziale sulle nuove CPU Zen 5: il 9600X, in particolare, potrebbe fare un po' fatica a partire, rispetto al livello di prezzo a cui è sceso il 7600X (negli Stati Uniti è circa un terzo del prezzo di lancio). Tuttavia, le scorte di Ryzen 7000 non dureranno per sempre e non dobbiamo dimenticare che anche le più recenti CPU Zen 5 offrono un buon incremento delle prestazioni.

L'altro punto da considerare è l'attuale problema di Intel con la stabilità di alcuni dei suoi processori di 13a e 14a generazione: una saga in corso che è un vero e proprio mare di preoccupazioni e che ha gettato un'ombra profonda su Team Blue. Questo potrebbe orientare maggiormente gli acquirenti verso le CPU Ryzen, soprattutto se le offerte next-gen debutteranno con questi prezzi relativamente convenienti.