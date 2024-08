Intel: la nuova CPU Desktop sarà Nova Lake, Panther Lake ai dispositivi mobili, almeno secondo un rumor

Le indiscrezioni sul prossimo lancio dei processori Intel Panther Lake sono state numerose, tra cui quella secondo cui il loro arrivo è previsto per il 2025. Ma ora nuove indiscrezioni dipingono una storia diversa, che conferma le precedenti voci secondo cui Panther Lake sarà solo per dispositivi mobili e che una nuova serie, Nova Lake, sarà il vero successore di Arrow Lake.

Una nuova indiscrezione proveniente dal leaker Jaykihn su X (e riportata da Wcctech) sostiene che Nova Lake-S sostituirà Arrow Lake-S come ultimo processore per desktop. Negli ultimi anni, Intel ha cambiato la sua strategia, passando dal rilascio di una singola linea di processori che funzionava per tutti i segmenti a più linee di processori che si rivolgono a diversi segmenti.

Al momento Arrow Lake sarà la CPU principale per desktop e laptop, mentre Lunar Lake, di nuova generazione, è stato progettato specificamente per i nuovi PC AI. Si vocifera anche che Arrow Lake riceverà un aggiornamento nel 2025 o, secondo un rapporto più recente, nell'ottobre 2024, il che corrisponde alle precedenti voci secondo cui Nova Lake sarebbe stato lanciato nel 2026.

Al momento le informazioni su Nova Lake sono molto scarse, a parte le notizie riportate da secondo cui Intel starebbe prendendo in considerazione sia il nodo di TSMC che la propria tecnologia di processo 14A, oltre a utilizzare la propria architettura Xe4, nome in codice Druid. Quindi non si sa ancora se questi saranno i migliori processori sul mercato, anche se le specifiche dovrebbero essere piuttosto impressionanti considerando la possibile tecnologia coinvolta.

Perché questo cambiamento nella digitazione del processore?

È affascinante il modo in cui Intel ha cambiato la propria strategia di rilascio delle linee di processori nel corso degli anni. In origine una linea si estendeva su più segmenti, leggermente modificati per adattarsi meglio al ruolo che svolgevano. Tuttavia, a partire da Tiger Lake, destinato alle piattaforme mobili, e da Rocket Lake, modificato per i desktop, abbiamo assistito a un cambiamento in questa direzione.

I processori Alder Lake e Raptor Lake sono stati costruiti per l'uso desktop, quest'ultimo destinato sia ai portatili di fascia alta che ai desktop, poi affiancati da Meteor Lake, che ha finito per essere una release solo mobile. Lunar Lake è destinato esclusivamente al mercato dei PC AI e Arrow Lake è la linea di processori dedicati a desktop e laptop. E ora abbiamo il Panther Lake, dedicato solo ai dispositivi mobili, mentre Nova Lake è stato delegato ai computer desktop.

Ci si deve chiedere perché Intel abbia cambiato così drasticamente la sua strategia di rilascio, dato che è diventato molto più complicato tenere traccia di così tanti tipi di chip diversi. Tuttavia, se si considerano le ragioni commerciali, la scelta è un po' più logica.

La maggior parte dei consumatori non saprà mai quale architettura è contenuta in un processore, quindi per loro si tratta semplicemente di un processore più potente inserito in un PC o in un portatile migliore. Ma per Intel questo significa che invece di dover creare chip abbastanza malleabili da funzionare con tutti i segmenti di mercato, limitando così il loro potenziale, può adattare modelli separati a ciascun segmento per ottenere le massime prestazioni.

È davvero geniale se ci si ferma a pensare, anche se rende più difficile il lavoro dei professionisti del settore tecnologico che devono tenere traccia di tutte queste linee.