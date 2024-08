Rivoluzione AI su X: Grok-2 sbarca con immagini generate e pochi limiti, crescono i dubbi:

Gli utenti di X possono ora giocare con il nuovo modello Grok-2 AI sviluppato dalla xAI, di proprietà di Elon Musk. Il nuovo modello è integrato nel chatbot Grok AI su X per gli abbonati Premium o Premium+ ed è dotato di nuove funzionalità, come un generatore di immagini AI integrato alimentato dal modello open-source FLUX.1, che ha debuttato di recente.

Flux è stato costruito da ex sviluppatori di Stability AI che hanno lasciato per formare Black Forest Labs. Quando è stato lanciato, Flux ha raccolto elogi per le sue figure umane. Ora queste capacità sono disponibili su X, e i risultati immediati sono stati molto diversi. A quanto pare, X ha posto pochissimi paletti a Grok-2 o al generatore di immagini dell'IA, che ha fornito guide per la costruzione di armi e molte immagini false ma realistiche di celebrità e personaggi di fantasia protetti da copyright, che sembrano inviti a cause legali di massa.

Grok isn't concerned with IP, apparently pic.twitter.com/GGH1x4xqV2August 15, 2024

When Dua Lipa wins her inevitable Oscar via Grok pic.twitter.com/nlxIeWrUx6August 15, 2024

Il mistero delle immagini create

Sebbene Grok-2 sia ancora solo in fase beta, la mancanza di quelle che sono diventate restrizioni standard su ciò che il chatbot può dire o sulle immagini che può creare suggerisce che non è stata data molta considerazione alle complicazioni che potrebbero sorgere dal non includere i limiti che DALL-E di OpenAI , Gemini, Midjourney e la maggior parte degli altri generatori di immagini dell'intelligenza artificiale. Sebbene la possibilità di creare un'immagine di Iron Man che combatte contro Superman o di Dua Lipa che vince un Acadamy Award (con la sua statuetta protetta da copyright) sia impressionante, ci sono ragioni per cui non è stata disponibile su ChatGPT. Tra il possibile abuso delle sembianze di persone reali e l'apparente violazione dei diritti di proprietà intellettuale, è difficile dire quale sarà il dibattito più acceso.

Se non siete abbonati a X Premium, potete comunque provare Flux, anche se probabilmente con delle limitazioni. Gli hub di modelli di intelligenza artificiale NightCafe e Poe offrono entrambi l'accesso al modello e, se si dispone di una macchina abbastanza potente, è anche possibile scaricarlo da Hugging Face per eseguirlo sul proprio computer.

Elon Musk ha ripetutamente affermato che Grok è stato progettato per contrastare quella che lui descrive come un'eccessiva censura delle piattaforme digitali, compresi gli assistenti AI come ChatGPT. Se questo possa proteggere lui e xAI in tribunale è discutibile. Considerando che Musk ha fondato xAI per opporsi a OpenAI su un piano quasi filosofico, il contrasto probabilmente non lo disturba. D'altra parte, X potrebbe cavarsela sottolineando come le immagini di Grok non siano un'imitazione perfetta della realtà.

Some Grok images are better than others pic.twitter.com/RMsqjVVPKsAugust 15, 2024