iOS 18.3.1 e macOS 15.3.1 potrebbero aver attivato Apple Intelligence senza il vostro consenso

Alcuni utenti segnalano che l'ultimo aggiornamento di iOS 18.3.1 e macOS 15.3.1 potrebbe aver riattivato Apple Intelligence anche per chi l'aveva disattivata in precedenza.

Il problema è stato evidenziato in un post del sviluppatore Jeff Johnson, che ha scritto: "Alcune persone che avevano disabilitato Apple Intelligence in macOS 15.3 e iOS 18.3 l'hanno vista riattivata dopo l'aggiornamento a macOS 15.3.1 e iOS 18.3.1.

Altri utenti hanno segnalato un problema simile con la schermata di benvenuto post-aggiornamento, che sembra ripristinare le impostazioni predefinite e riattivare Apple Intelligence senza il consenso esplicito dell'utente.

Apple non ha ancora commentato ufficialmente la questione, ma è probabile che il problema venga risolto in un futuro aggiornamento. Nel frattempo, vale la pena controllare manualmente le impostazioni per evitare che funzioni come il riepilogo delle notifiche, la categorizzazione delle email e l'integrazione di ChatGPT in Siri vengano riabilitate senza preavviso.

L'intelligenza artificiale deve essere sempre attiva

(Image credit: Apple)

Apple vuole chiaramente che gli utenti utilizzino Apple Intelligence sui dispositivi compatibili, ma fortunatamente è possibile disattivare gli strumenti di intelligenza artificiale direttamente dalle impostazioni.

Anche se questo bug non è particolarmente problematico e può essere risolto facilmente andando su Impostazioni > Apple Intelligence & Siri > Disattiva, è comunque qualcosa che potrebbe sorprendere alcuni utenti.

Ci si aspetta che Apple risolva il problema rapidamente, e l'azienda è stata contattata per un commento ufficiale. Nel frattempo, Apple Intelligence continua a migliorare e si prevedono nuove funzionalità con l'aggiornamento iOS 18.4 previsto per quest'anno. Per chi non ha utilizzato Apple Intelligence di recente, questa potrebbe essere un'occasione per provarla nuovamente.