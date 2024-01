ChatGPT, arriva lo store che rivoluziona il mondo dell'AI: ecco come funziona

OpenAI ha lanciato ufficialmente il suo GPT Store, che consente a un gruppo selezionato di utenti e partner ufficiali di condividere chatbot personalizzati con la comunità.

Secondo l'azienda, la piattaforma non sarà disponibile per il grande pubblico. È necessario avere un abbonamento a ChatGPT Plus (20€ al mese), Enterprise o al nuovo piano Teams. Una volta acquistato l'abbonamento, si avrà accesso a una serie di GPT in diverse categorie. Queste includono la scrittura, la programmazione e la generazione di opere d'arte; alcune forniscono anche consigli sullo stile di vita. Uno, in particolare, può aiutare a perfezionare il disegno di un tatuaggio che si sta pensando di fare.

Il GPT Store è stato annunciato lo scorso novembre durante la prima conferenza DevDay dell'azienda, insieme al nuovo servizio di creazione di chatbot di OpenAI. L'apertura del negozio era prevista per la fine del mese, ma è stata ritardata più volte, probabilmente a causa dell'improvvisa estromissione e reintegrazione dell'amministratore delegato Sam Altman.

Un chatbot più curato

Anche se gli utenti comuni non possono provare i chatbot, potete andare subito alla pagina del negozio per vedere cosa è disponibile. Assicuratevi di non aver effettuato l'accesso al vostro account: se lo fate, riceverete un messaggio che vi dirà di iscrivervi a ChatGPT Plus. OpenAI metterà in evidenza quattro GPT in cima alla pagina ogni settimana. Al momento in cui scriviamo, vengono consigliati AllTrails, Consensus, Code Tutor e Books.

Il primo, AllTrails, suggerisce percorsi naturalistici da esplorare. Consensus, precedentemente noto come ResearchGPT, ha accesso a 200 milioni di documenti accademici e può rispondere alle vostre domande scientifiche più difficili. Code Tutor, sviluppato dalla piattaforma educativa Khan Academy, esaminerà il vostro codice informatico appena realizzato e vi darà suggerimenti su come migliorarlo. Infine, c'è Books, il più misterioso del gruppo. La sua descrizione è piuttosto vaga, ma se dovessimo indovinare cosa fa, diremmo che fornisce consigli sui libri.

Di seguito sono riportati un paio di altri elenchi che evidenziano i chatbot attualmente di tendenza tra la comunità e quelli realizzati dal team interno di OpenAI. È prevista l'implementazione di un programma che consentirà alle persone di guadagnare dalle loro creazioni. I creatori "saranno pagati in base al coinvolgimento degli utenti" con i loro chatbot. Al momento i dettagli sono scarsi. Si sa solo che il lancio avverrà nel primo trimestre del 2024 negli Stati Uniti.

Seguire le regole

Chiunque abbia un abbonamento può creare un GPT. OpenAI dichiara che non sono necessarie competenze di codifica, anche se è necessario seguire le politiche di utilizzo e le linee guida del marchio.

È possibile leggere le regole sul sito ufficiale, ma solo per dare un'idea, gli utenti non possono A) compromettere la privacy delle persone, B) creare un'intelligenza artificiale che possa compromettere il benessere degli altri o C) utilizzare la piattaforma per diffondere disinformazione. Se si infrangono le regole, l'azienda limiterà la possibilità di condividere o monetizzare il proprio lavoro.

Se avete una creazione, potete condividerla salvando prima il vostro GPT e poi selezionando Tutti nel processo. In questo modo si dà accesso a tutte le persone della piattaforma. Una volta fatto, dovrete "verificare il vostro profilo di costruttore" nel menu Impostazioni.