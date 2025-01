Apple: iOS 18.3 attiva di default Apple Intelligence e corregge i riepiloghi delle notifiche

Dopo un periodo di test sia per sviluppatori che per utenti pubblici, Apple ha reso disponibile oggi iOS 18.3 per tutti. Chi possiede un iPhone compatibile può scaricarlo e installarlo immediatamente tramite aggiornamento wireless.

L’update introduce due miglioramenti rilevanti per le capacità avanzate di Apple e attiva automaticamente il set di strumenti integrati. Tuttavia, rispetto ad altri aggiornamenti, iOS 18.3 rappresenta un perfezionamento tecnico più che un rilascio ricco di novità visibili.

In parallelo, Apple ha distribuito aggiornamenti anche per altri dispositivi: iPadOS 18.3, macOS Sequoia 15.3 e watchOS 11.3. Sono state rilasciate anche nuove versioni software per Apple Vision Pro, HomePod, HomePod mini e Apple TV 4K. È quindi un buon momento per controllare la disponibilità di aggiornamenti su tutti i dispositivi compatibili.

La modifica più significativa, però, riguarda l’attivazione predefinita delle nuove funzioni basate sull’intelligenza avanzata di Apple. Se si preferisce non utilizzare il supporto di ChatGPT in Siri, il generatore di immagini, le nuove emoji personalizzate, gli strumenti di scrittura assistita o i riepiloghi automatici delle notifiche, bisognerà disattivare manualmente queste opzioni dalle Impostazioni.

Al centro delle novità di iOS 18.3 spiccano le funzionalità avanzate per il riconoscimento visivo. Presentato inizialmente a settembre 2024 durante il lancio della gamma iPhone 16, il controllo intelligente della fotocamera non si limitava a scattare immagini, ma permetteva anche di fotografare oggetti per avviare ricerche online o richiedere assistenza a ChatGPT.

Con l’aggiornamento di iOS 18.3, l’intelligenza visiva acquisisce nuove capacità, tra cui il riconoscimento degli animali domestici – ha identificato correttamente il mio mini Bernedoodle, Rosie – e la classificazione di diverse specie vegetali. Inoltre, scansionando un poster o qualsiasi elemento con una data, ora è possibile trasferire direttamente l’informazione nel calendario per creare un evento.

Questi miglioramenti rendono l’Intelligenza Visiva decisamente più funzionale. Vista la somiglianza con Google Lens e altre applicazioni, tra cui la versione per iOS di ChatGPT, Apple sta chiaramente puntando a perfezionare costantemente l’esperienza utente. Allo stesso tempo, prosegue lo sviluppo delle funzioni di Apple Intelligence, ancora in fase beta.

Un’altra caratteristica in fase di revisione riguarda il riepilogo automatico delle notifiche. Questo aggiornamento rappresenta la risposta di Apple a una recente controversia, dopo che la funzione ha generato errori nella sintesi di alcune notizie. Forse ricorderete la polemica sollevata da BBC News, che aveva segnalato un riassunto impreciso relativo a una vicenda giudiziaria riguardante il CEO di United HealthCare, Brian Thompson.

