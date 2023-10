Apple GPT arriverà con iOS 18 per portare l'AI generativa sui futuri iPhone 16

Da mesi si vocifera che Apple sia intenzionata a introdurre la sua versione di ChatGPT sugli iPhone e una nuova voce sembra dare ulteriori conferme a riguardo.

Secondo l'analista Jeff Pu (fonte MacRumors) il cosiddetto chatbot "Apple GPT" potrebbe arrivare entro la fine del 2024. Calcoli alla mano, l'AI generativa dovrebbe arrivare con iOS 18, il sistema operativo destinato a debuttare insieme ai prossimi iPhone 16.

Tuttavia, Pu ha avvertito che la data è ancora lontana e potrebbero esserci dei ritardi rispetto a quanto previsto dalla fonte. Questo perché Apple vuole evitare accuratamente di incappare nei problemi di privacy che hanno colpito gran parte delle AI nelle loro fasi iniziali.

Pu ha aggiunto che secondo le sue fonti Apple ha in programma di costruire diverse centinaia di server AI quest'anno, continuando a investire in quest'ambito anche per tutto il 2024.

Secondo Pu, il prodotto finito potrebbe combinare l'intelligenza artificiale nel cloud con l'elaborazione sul dispositivo in modo da salvaguardare al meglio la privacy degli utenti.

Una spinta enorme per Siri

(Image credit: Future)

Il report non fornisce molti dettagli su ciò che Apple intende fare realmente con la sua AI generativa, ma altri analisti hanno avanzato alcune teorie. In particolare, l'agenzia di stampa The Information ha suggerito che l'intelligenza artificiale potrebbe essere implementata all'interno di Siri per rendere l'assistente virtuale di Apple molto più utile di quanto non lo sia attualmente.

Tim Cook, CEO di Apple, ha persino ammesso pubblicamente che l'azienda sta lavorando sull'intelligenza artificiale generativa "da anni". Ha aggiunto che "ci avvicineremo a questo tema in modo molto ponderato e ci penseremo a fondo, perché siamo pienamente consapevoli degli usi non positivi che può avere, e dei problemi legati ai pregiudizi, alle allucinazioni e così via".

Ciò suggerisce che la data di rilascio prevista da Pu, ovvero il 2024, potrebbe essere un po' ottimistica. Inoltre, il collega analista Ming-Chi Kuo ha precedentemente affermato che i progressi dell'intelligenza artificiale di Apple sono "significativamente indietro rispetto ai suoi concorrenti", suggerendo che l'azienda ha ancora molta strada da fare prima di essere pronta a lanciare la sua AI.



Indipendentemente da quando Apple GPT farà la sua comparsa, è chiaro che Apple si sta impegnando al massimo per fornire ai suoi clienti un'alternativa a ChatGPT. Se il presunto Apple GPT dovesse davvero arrivare su iOS 18, potremmo persino vederne un'anteprima alla Worldwide Developers Conference (WWDC) di giugno 2024.