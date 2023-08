Fujifilm GFX100 II: la prossima mirrorless di Fuji è una medio formato da 100MP

Dopo l'annuncio ufficiale che l'ultimo Fujifilm X Summit si terrà il 12 settembre (vedi video Youtube, sotto), Fujifilm Rumors ha affermato con sicurezza che la star dello spettacolo sarà la Fujifilm GFX100 II.

La prossima fotocamera mirrorless di casa Fujifilm sarà un modello a medio formato che, almeno stando al nome, dovrebbe essere l'erede della GFX100 di quattro anni fa, un mostro da 100MP che ha avuto un impatto importante nel settore della fotografia professionale.

Due anni dopo, Fujifilm ha inserito gran parte della tecnologia di questo modello di punta, compreso il sensore da 100 MP, in un corpo più piccolo e semplice che costa la metà: la GFX100S. Con la sorella più piccola sulla scena, non c'era motivo di spendere cifre folli per una GFX100, a meno che non si avesse bisogno dell'autonomia supplementare offerta dal corpo macchina più grande e spazioso.

Le premesse sono ottime, ma cosa ci aspettiamo dall'ormai prossima Fujifilm GFX100 II?

GFX100 II: cosa dobbiamo aspettarci?

Stoccolma ospita il secondo X Summit di Fujifilm del 2023 al quale chiunque può partecipare per provare le ultime novità in fatto di fotocamere. Tra le novità che ci auguriamo di vedere c'è senza dubbio un modello della gamma GFX con un sensore impilato, in linea con la tendenza del momento. Tuttavia, è improbabile che la GFX100 II presenti il sensore stacked della X-H2S - la fotocamera più veloce di Fujifilm.

Le indiscrezioni suggeriscono la presenza di un nuovo sensore da 100MP più veloce rispetto a quello del primo modello che sia in grado di ridurre al minimo rolling shutter e migliorare la velocità dell'autofocus. Presumendo che sarà abbinata all'ultimo X-Processor 5, che Fujifilm dichiara essere due volte più veloce del processore della generazione precedente, la GFX100 II potrebbe imporsi come la fotocamera di medio formato più veloce in assoluto.

(Image credit: Fujifilm)

La GFX100 II potrebbe anche avere un aspetto modulare, con un formato simile alla più piccola GFX100S, ma con la possibilità di collegare un battery grip per migliorare l'ergonomia e la durata della batteria, una funzione che la GFX100S non offre. La possibilità di modificare le dimensioni della fotocamera e la durata della batteria è un bonus non indifferente per chi lavora in ambito fotografico e al contempo offre all'amatore la possibilità di optare per una soluzione più compatta, rinunciando a un'autonomia che non sempre risulta necessaria.



La GFX100 II potrebbe anche funzionare con un accessorio tilt-EVF che si inclina verso l'alto per facilitare la visione da angolazioni basse, rendendola ideale per le riprese a livello della vita.

La somma di tutte le indiscrezioni fa pensare a una fotocamera a medio formato accessibile a una gamma più ampia di creativi, anche se il prezzo potrebbe rivelarsi un ostacolo non indifferente per molti. Non vediamo l'ora di scoprire cosa ci riserverà l'evento Fujifilm che si terrà il mese prossimo a Stoccolma.