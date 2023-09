Fujifilm GFX100 II: finalmente una medio formato veloce come le full-frame

La star di Stoccolma al Fujifilm X Summit di questa settimana è senza dubbio Fujifilm GFX100 II, la nuova mirrorless medio formato della casa di Fuji.

Il suo obiettivo è quello di prendere il posto della Hasselblad X2D 100C come migliore fotocamera di medio formato sul mercato e da quanto si è visto durante la presentazione potrebbe riuscirci.

Fujifilm GFX100 II: Prezzo, data di uscita e nuovi obiettivi GF La Fujifilm GFX100 II sarà disponibile dal 26 settembre a un prezzo di 8.145 euro, mentre l'impugnatura acquistabile separatamente avrà un costo di 499€. Si tratta di una cifra che si colloca a metà strada tra i prezzi di lancio della GFX100 e della GFX100S, mento di quanto ci saremmo aspettati viste le caratteristiche della fotocamera. Oltre alla GFX100 II, Fujifilm ha annunciato tre nuovi obiettivi GF di medio formato: il GF 55mm F1.7 R WR al prezzo di 2.645€, e due obiettivi tilt-shift, il GF 30mm F5.6 TS (4.575€) e il GF 110mm F5.6 TS (4.075€).

La Fujifilm GFX100 II conserva tutti gli aspetti positivi del medio formato, come i 102mp di risoluzione, ai quali aggiunge alcune specifiche che le consentono di eguagliare la velocità di mirrorless più piccole come la X-T5 o la X-H2s di Fujifilm.

Questa medio formato di ultima generazione vanta un eccellente autofocus a rilevamento di fase che comprende il tracking di persone e animali, una stabilizzazione dell'immagine interna al corpo macchina di 8 stop e uno scatto continuo a 8 fps per oltre 1.000 JPEG. Sono prestazioni mai viste prima su una fotocamera di medio formato e in generale parliamo di numeri sbalorditivi, soprattutto se si considerano le grandi dimensioni dei file che la GFX100 II produce.

La GFX100 II succede alla GFX100, con prestazioni di livello superiore su tutta la gamma nello stesso formato della più compatta GFX100S, ma con la possibilità di ingrandirla e migliorare la durata della batteria grazie a una nuova impugnatura verticale opzionale. Inoltre, è presente un EVF opzionale che consente di modificare l'inclinazione dello spettacolare EVF rimovibile da 9,44 m di punti, qualcosa di mai visto prima nel mondo delle mirrorless.

(Image credit: Future)

Velocità impensabili

Notoriamente il medio formato offre una qualità d'immagine di altissimo livello, ma a costo di prestazioni molto più lente rispetto alle migliori fotocamere mirrorless con sensori full-frame o cropped più piccoli. Nello specifico le velocità di scatto continuo sono limitate, come anche l'autofocus che risulta lento rispetto alle più recenti full-frame. Tuttavia la GFX100 II rappresenta un punto di svolta in tal senso e, grazie alle sua velocità di scatto e all'AF avanzato di cui dispone, risulta adatta a una gamma più ampia di scenari fotografici e video.

Il nuovo sensore da 102 MP abbinato al processore X Processor 5 di Fujifilm garantisce prestazioni più veloci, offrendo le stesse prestazioni AF a rilevamento di fase con inseguimento di soggetti umani e animali della X-T5 e della X-H2 di Fujifilm ed è dotata di una stabilizzazione interna al corpo macchina fino a otto stop, due stop in più rispetto alla GFX100.

(Image credit: Future)

Non è una fotocamera destinata alla fotografia d'azione, ma lo scatto continuo a 8 fps per oltre 1.000 JPEG consente di avventurarsi anche in questo genere fotografico. Considerando le enormi dimensioni dei file, si tratta di prestazioni impressionanti, in linea con le fotocamere per appassionati con sensori di formato più piccolo, e non abbiamo ancora parlato dei video.

Le funzioni video sono troppe per essere elencate in questa sede, ma i punti salienti includono 8K / 30p (con crop 1,51x), 4K / 60p e Full HD 120p, con profilo colore F-Log 2 che offre oltre 13 stop di gamma dinamica a ISO 800, e fino a 14 stop utilizzando la priorità della gamma dinamica, oltre a strumenti utili come la forma d'onda e l'ambito vettoriale.

Inoltre, la GFX 100 II dispone del più recente sistema di simulazione cinematografica di Fujifilm: Reala Ace che offre un look morbido, naturale ma ricco di colori.

(Image credit: Future)

Analisi: a chi si rivolge questo mostro?

La GFX100 II è una fotocamera mirrorless potente sotto ogni punto di vista. Ha anche un costo ragionevole se si considera il rapporto qualità/prezzo - anche se il suo prezzo è proibitivo per la maggior parte delle persone. Si tratta della medio formato più veloce di sempre e dispone di un design che offre il meglio dei due mondi, consentendo di scegliere se affidarsi al formato più compatto della GFX100S o usare il grip opzionale per facilitare le riprese verticali e ottenere una migliore autonomia.

Potrebbe essere la fotocamera più capace che abbiamo visto in questo formato e la prima medio formato realmente utilizzabile al di fuori di ambienti controllati come lo studio. Tuttavia, la domanda che sorge spontanea è: a chi potrebbe servire?

Tradizionalmente il medio formato viene utilizzato dai fotografi professionisti che scattano su pellicola, in studio; eppure la GFX 100 II si presenta come una fotocamera in grado di reggere il confronto con le migliori fotocamere mirrorless full frame e APS-C in termini di flessibilità. Per questo, a differenza delle sue simili, la GFX 100 II potrebbe rappresentare un'opzione validissima per chi cerca una fotocamera tuttofare per uso professionale e non ha problemi di budget.

Certo, 8 fps sono pochi per la fotografia sportiva, ma per tutto il resto la GFX 100 II può dire tranquillamente la sua offrendo una risoluzione leader nel settore e funzioni all'avanguardia in ambito foto e video.

Visto il prezzo proibitivo rimarrà un oggetto di nicchia, ma potrebbe aprire le porte a una nuova generazione di medio formato versatili con sistemi AF veloci e raffiche quantomeno decenti.