Canon svela il sensore full-frame da 410 MP per applicazioni avanzate

Canon ha annunciato un sensore full-frame rivoluzionario da 410 MP, il più avanzato mai realizzato. Con una risoluzione di 24.592 x 16.704 pixel (circa 24K), questo sensore offre una qualità 12 volte superiore all'8K e 198 volte superiore all'HD. Canon ha dichiarato che questa risoluzione permette di ritagliare e ingrandire qualsiasi parte dell'immagine mantenendo dettagli elevati.

Il sensore stacked retroilluminato garantisce una velocità di lettura di 3.280 MP al secondo, permettendo scatti da 410 MP fino a 8 fps. Inoltre, è possibile raggiungere i 24 fps con una modalità di pixel binning che riduce la risoluzione a 100 MP. Queste specifiche lo rendono un prodotto all'avanguardia, ma destinato a settori come sorveglianza, medicina e industria, dove la precisione e il dettaglio sono essenziali.

Sebbene non sarà disponibile per i consumatori, questo sensore rappresenta un enorme passo avanti per la tecnologia dell'immagine, aprendo la strada a possibili applicazioni future nel mercato consumer.

Ne abbiamo bisogno nell'era dell'upscaling?

Nel 2024, Sony ha presentato un sensore di medio formato da 247 MP che ha fissato un nuovo standard di dettaglio per le fotocamere consumer. Tuttavia, questo risultato è stato rapidamente superato dalla nuova creazione di Canon, che offre un numero di pixel nettamente superiore in un sensore full-frame, dimostrando un notevole progresso tecnologico.

Per confronto, la risoluzione massima disponibile per i sensori full-frame consumer rimane 61 MP, utilizzata da modelli come Leica SL3 e Sony A7R V. Questi sensori, però, non sono impilati e non possono competere con la velocità di lettura e la capacità di elaborazione del nuovo sensore di Canon.

In sintesi, Canon ha introdotto una tecnologia mai vista prima, che segna un passo avanti straordinario nell'evoluzione dei sensori d'immagine, anche se la sua applicazione rimarrà per ora limitata a settori professionali e industriali.

La funzione di upscale in-camera di Canon sulla EOS R5 Mark II porta le immagini da 45MP fino a 180MP. (Image credit: Future | Tim Coleman)

Recentemente, Canon ha portato al limite le possibilità delle sue fotocamere. La nuova funzione di upscaling in-camera, che aumenta le dimensioni delle immagini del 400%, è già stata apprezzata. Introdotta con le Canon EOS R5 Mark II e EOS R1, questa tecnologia consente alla EOS R5 Mark II di portare la risoluzione da 45MP a 180MP, offrendo risultati notevoli.

Se questa funzione fosse combinata con il sensore Canon da 410MP, si raggiungerebbe una risoluzione impressionante di 1,64 gigapixel! Tuttavia, resta da vedere se gli obiettivi esistenti abbiano la qualità ottica per sfruttare appieno un tale livello di dettaglio. Purtroppo, è improbabile che possa osservare questa meraviglia in azione.