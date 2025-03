Questa nuova tecnologia audio ti fa ascoltare solo ciò che vuoi (e senza cuffie)

Doppio trasduttore a ultrasuoni per un audio altamente focalizzato.

Onde sonore curve udibili solo all'interno di un'area specifica.

Ideale per aule, mostre ed esperienze audio personalizzate nei veicoli.

Una nuova tecnologia potrebbe offrire i vantaggi delle cuffie senza bisogno di indossarle, creando vere e proprie "bolle sonore" udibili solo dall’ascoltatore designato.

Il progetto nasce dal lavoro del professore di acustica Yun Jing presso la Pennsylvania State University, il cui team ha sviluppato un metodo per proiettare il suono in modo direzionale, rendendolo udibile solo per chi si trova nell’area di ascolto designata.

Attualmente, la tecnologia ha un raggio d’azione di circa un metro e un volume di 60 dB, ma ulteriori sviluppi con trasmettitori più potenti potrebbero migliorare sia la portata che l’intensità del suono.

(Image credit: Heyonu Heo)

Le bolle sonore vengono create sfruttando onde ultrasoniche, che hanno una frequenza superiore rispetto ai suoni udibili dall’orecchio umano. Due onde vengono fatte passare attraverso lenti acustiche che ne curvano il percorso, facendo sì che si incontrino in un punto preciso: l’ascoltatore designato.

La particolarità di questa tecnologia è che ogni onda singolarmente è inaudibile, quindi nessuno percepisce alcun suono a meno che non si trovi esattamente nel punto di convergenza, dove le onde si combinano per creare un audio riconoscibile dal cervello.

L’obiettivo è utilizzare questo sistema per fornire audio privato in spazi pubblici, come aule scolastiche, eventi all’aperto o veicoli.

Non è la prima volta che viene sperimentato l’audio direzionale personalizzato. Nel 2016, Turtle Beach presentò gli altoparlanti Hypersound, basati su vetro trasparente per generare un suono altamente direzionale.

Nel 2021, Turtle Beach ha avviato una collaborazione con l’azienda cinese Audfly, dando vita agli altoparlanti Focusound, che però mostrano un limite tipico di questa tecnologia: mentre i normali speaker coprono frequenze molto basse (fino a 20Hz), gli altoparlanti direzionali iniziano a 500-600Hz, rendendoli ottimi per la voce ma meno adatti alla riproduzione musicale.

HyperSound Glass – The World’s First Transparent Directional Speakers - YouTube Watch On

Questa tecnologia probabilmente non sostituirà del tutto le migliori cuffie wireless e potrebbe non essere efficace in ambienti molto rumorosi, come un aereo, dove sarebbe comunque necessario l’uso di cuffie con cancellazione del rumore.

Ma immagina di poter guardare la TV in totale privacy, con l’audio trasmesso solo a te, semplicemente premendo un pulsante quando il resto della famiglia è andato a dormire. Oppure visitare un museo e ricevere una spiegazione diretta e immersiva, semplicemente posizionandoti nel punto giusto, senza bisogno di indossare un headset.

Un'idea che suona davvero interessante… se sei nel punto giusto.