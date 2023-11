Spotify Wrapped non funziona? Ecco come risolvere

Spotify Wrapped 2023 è finalmente disponibile a livello globale. Ma cosa succede se la funzione si rifiuta ostinatamente di apparire nella vostra app Spotify su iOS o Android, oppure su desktop? Per fortuna ci sono alcuni metodi che si possono provare.

Spotify ha ammesso che Wrapped ha avuto qualche problema quest'anno, scrivendo nei suoi forum di aver ricevuto segnalazioni che la funzione "non si carica su più piattaforme". Spotify dice che sta indagando, ma è probabile che questo sia il motivo per cui Wrapped 2023 restituisce vari errori.

Per molti, la versione desktop accessibile tramite browser di Spotify Wrapped mostra il messaggio di errore di cui sopra. (Image credit: Future)

È possibile che i server di Spotify siano semplicemente crollati a causa della domanda e che questi problemi si risolvano presto.

Ricorda che per poter accedere a Spotify Wrapped è necessario aver ascoltato Spotify per un certo periodo di tempo, anche se questo non sarà un problema per la maggior parte degli utenti. Con un account gratuito o Premium, è necessario aver ascoltato in streaming almeno 30 brani per oltre 30 secondi ciascuno, di cinque artisti diversi.

Ecco dunque come vedere il vostro Spotify Wrapped 2023 se l'app non vi mostra il solito banner nella schermata Home.

1. Aggiorna l'app Spotify

Su iPhone, per poter visualizzare Spotify Wrapped 2023, è necessario essere sulla versione 8.8.92 dell'app Spotify. (Image credit: Future)

È abbastanza ovvio, ma il fatto di non avere l'ultima versione dell'app Spotify è un motivo comune per cui Wrapped non viene visualizzato. Vai sull'App Store (su iOS) o sul Play Store (su Android) e assicurati che non ci sia un aggiornamento dell'app in attesa.

Su iOS è necessaria la versione 8.8.92 dell'app per vedere Spotify Wrapped, mentre su Android si tratta della versione 8.8.90.893 dell'app.

Se non riesci ancora a visualizzare Spotify Wrapped, cancella l'app e reinstallala. Non preoccuparti, tutta la musica e le playlist di Spotify sono collegate all'account, quindi appariranno di nuovo al momento del login.

2. Segui il percorso manuale

(Image credit: Future)

Spotify Wrapped dovrebbe apparire come un banner o un riquadro nell'app Spotify non appena sarà pronto: questo è il modo più semplice per trovarlo. Ma se non riesci a vederlo, prova a usare la barra di ricerca di Spotify.

Nella barra di ricerca dell'app, prova a digitare "spotify:datastories:wrapped" o "2023 Wrapped". Nel nostro caso, digitando la prima opzione siamo arrivati direttamente alla nostra classifica Spotify Wrapped 2023.

3. Vai al sito mobile di Spotify

(Image credit: Future)

Se l'app Spotify si rifiuta di collaborare, prova a trovare il tuo Spotify Wrapped 2023 al di fuori dell'app sul sito mobile.

Su un telefono iOS o Android con l'app Spotify installata, apri una finestra del browser web e vai su spotify.com/wrapped. Questo ti porterà direttamente alla raccolta Wrapped nell'app.

Quanto tempo rimarrà disponibile Spotify Wrapped 2023?

Spotify Wrapped ha in genere una finestra di visualizzazione limitata, dopo la quale si trasforma in una semplice playlist dei brani preferiti dell'anno.

L'anno scorso, Spotify Wrapped 2022 è stato disponibile fino al 13 gennaio, dopodiché è stato reindirizzato a quella playlist di canzoni.

Volete ascoltare le vostre playlist Wrapped degli anni precedenti? Andate nella barra di ricerca dell'app e digitate "wrapped 2019" o "spotify:genre:2019" (a seconda dell'anno scelto).